RB Leipzig macht Bayern bei Nübel Konkurrenz

Alessandro Sabattini, getty

Schalkes Torwart Alexander Nübel hat offenbar einige Optionen

Obwohl der FC Schalke 04 einem Wechsel des viel umworbenen Keepers Alexander Nübel zuletzt vehement einen Riegel vorgeschoben hat, ranken sich weitere Gerüchte um einen möglichen Transfer des 22-jährigen Schlussmanns der Königsblauen.

Durch seine starken Leistungen in der Bundesliga und bei der zurückliegenden U21-EM spielte sich der Schalker Torwart vor allem in den Fokus des FC Bayern, der laut Medienberichten bereits vor Wochen intensiven Kontakt zu Nübel aufgenommen haben soll und dem Vernehmen nach darauf erpicht ist, Nübel im Sommer 2020 an die Säbener Straße zu lotsen - bestenfalls ablösefrei, denn der Vertrag des Keepers mit dem Knappen läuft nur noch bis zum Ende der kommenden Spielzeit.

Nach Informationen von "bild" könnte den Bayern nun ein Konkurrent aus der Bundesliga einen Strich durch die Rechnung machen. Demnach soll Nübel bei RB Leipzig auf dem Zettel stehen, da Stammkeeper Peter Gulacsi bereits seit längerem mit einem Wechsel in die Premier League kokkettiert und Leipzig spätestens im nächsten Sommer verlassen möchte. Außerdem kenne Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche den Schlussmann noch aus der gemeinsamen Zeit beim SC Paderborn und wisse dessen Qualitäten zu schätzen.

Während sich Nübel beim FC Bayern wohl noch für mindestens zwei Jahre hinter Manuel Neuer (und Sven Ulreich) auf der Torwartposition einreihen müsste, würde ihm in Leipzig beim Weggang Gulacsis 2020 auf Anhieb ein Stammplatz zwischen den Pfosten der Sachsen winken.

Ob es überhaupt zu einem Wechsel Nübels kommt und ob der 22-Jährige 2020 tatsächlich ablösefrei zu haben sein wird. sollte sich in den kommenden Wochen klären. Derzeit verhandeln Verein und Spieler noch über eine Vertragsverlängerung. Im Raum steht ein bis 2023 gültiges Arbeitspapier mit einer Ausstiegsklausel.