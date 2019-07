Malcom zum BVB? Barca-Insider widersprechen

Atsushi Tomura, getty

Verhandelt der BVB mit Barca über einem Malcom-Transfer?

Am Donnerstag kursierten Gerüchte, Borussia Dortmund habe sich auf der Suche nach Verstärkungen beim spanischen Meister FC Barcelona nach dem brasilianischen Flügelflitzer Malcom erkundigt. Laut spanischen Medien mischt der BVB allerdings nicht im Poker um den Flügelstürmer mit.

"Mundo Deportivo" verweist auf nicht näher genannte Quellen aus dem Umfeld des FC Barcelona. Diese sollen gegenüber der Sportzeitschrift enthüllt haben, dass der BVB bislang kein Angebot für den 22-Jährigen hinterlegt hat.

Bereits im Mai brachte die spanische "AS" Borussia Dortmund zuletzt mit dem Transferflop der Katalanen in Verbindung, zuletzt berichtete "goal.com", dass der Vizemeister der Bundesliga mit Barca über einen Transfer des Linksfußes verhandelt.

Demzufolge wollen die Spanier Malcom unbedingt los werden und bieten den Südamerikaner zunächst für 40 Millionen Euro an. Das sind immerhin zwei Millionen Euro weniger als die Summe, für die Barca den Angreifer erst im Sommer 2018 von Girondins Bordeaux loseiste. "Mundo Deportivo" bestätigt, dass ein Abschied bevorsteht, nennt jedoch AS Rom, Inter Mailand, FC Arsenal und FC Everton als wahrscheinliche Abnehmer.

Auch der FC Bayern soll schon Interesse gezeigt haben

In La Liga kam Malcom nach seinem Wechsel zu den Blaugrana nie über die Reservistenrolle hinaus und stand in der vergangenen Spielzeit lediglich sechsmal von Beginn an auf dem Spielfeld und erzielte in Champions League und Liga je einen Treffer. Sein Vertrag beim FC Barcelona läuft noch bis Sommer 2023.

Dass der BVB tatsächlich an einer Verpflichtung des Flügelspielers interessiert ist, muss also hinterfragt werden. Mit Kapitän Marco Reus, Youngster Jadon Sancho, Jacob Bruun Larsen sowie den beiden Neuzugängen Thorgan Hazard und Nationalspieler Julian Brandt ist Dortmund auf den Flügelpositionen auch in der Tiefe gut besetzt.

Bereits im vergangenen Winter wurde heiß über einen Wechsel Malcolms in die Bundesliga spekuliert: Damals soll sich der FC Bayern auf der Suche nach Ersatz für Arjen Robben und Franck Ribéry intensiv um die Dienste des Brasilianers bemüht haben.