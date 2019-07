Schalke reist mit Sorgen ins Trainingslager

Lars Baron, getty

Beim FC Schalke 04 läuft es noch nicht rund

Nach einer enttäuschenden Saison will Schalke 04 mit dem neuen Trainer David Wagner wieder angreifen. Doch in der Vorbereitung läuft bei den Königsblauen noch nicht alles rund.

Als sich die Schalker Reisegruppe am Freitag auf den Weg ins Salzburger Land machte, hatte Trainer David Wagner noch einige Sorgen im Gepäck. Königstransfer Ozan Kabak ist verletzt, ein Trio wird zum Ladenhüter und dringend benötigte Neuzugänge für die Offensive lassen auf sich warten. Im Trainingslager in Mittersill will Wagner dennoch die Grundlagen für eine erfolgreiche Saison legen, die Zielsetzung ist nach dem bösen Absturz in der vergangenen Spielzeit aber bescheiden.

"Wir werden unabhängig vom Tabellenplatz mindestens einen Schritt nach vorne machen", sagte Wagner dem "kicker". Eine Kampfansage an die Konkurrenz klingt anders. Der einstige Europacup-Dauergast ist noch dabei, die Fehler der Vergangenheit aufzuarbeiten.

Und diese waren kostspielig. Sportvorstand Jochen Schneider ist weiter darum bemüht, für Nabil Bentaleb, Hamza Mendyl und Yevhen Konoplyanka Abnehmer zu finden. Auch wenn das Trio mit Verlust abgegeben wird, ist ein Verkauf notwendig, um weitere Neuverpflichtungen zu tätigen.

Man habe bereits gute Transfers getätigt, sagt Wagner mit Blick auf die Neuzugänge Kabak, Benito Raman, Jonjoe Kenny und Torhüter Markus Schubert zwar, doch die ersten Testspiele haben gezeigt, dass in der Offensive noch etwas passieren muss. Einzig Youngster Ahmed Kutucu (19) traf bisher regelmäßig. "Es ist alles noch ein bisschen auf Zufall aufgebaut", sagte Stürmer Guido Burgstaller.

Weston McKennie stößt zum Team

Beim Test bei Twente Enschede (1:1) war zudem zu beobachten, dass die Schalker noch Probleme mit dem von Wagner geforderten Pressing und dem schnellen Umschaltspiel haben. "Die Konterabsicherung war noch nicht so, wie wir uns das wünschen", stellte der Coach fest.

Auch an diesen Dingen soll im Trainingslager bis zum 3. August weiter gearbeitet werden. Wann Kabak nach seiner Fußverletzung zurückkehrt, ist weiter ungewiss. Dafür stößt Weston McKennie nach seiner Gold-Cup-Teilnahme mit den USA zum Team. "Weston verkörpert mit seinem Charakter und als Spielertyp sehr viel von dem, was wir brauchen", sagte Wagner.

Zudem sollen die Rekonvaleszenten Daniel Caligiuri, Alessandro Schöpf und Mark Uth näher an die Mannschaft herangeführt werden. "Sie waren lange außer Gefecht. Daher müssen wir bei jedem Einzelnen schauen, wie er die Belastung verträgt", sagte Wagner und fügte an: "Ich habe die Hoffnung, dass sie konstant an der Trainingsarbeit teilnehmen können und auch ihre ersten Spielminuten kriegen."

In Österreich soll in den Begegnungen gegen Bologna, Villarreal und Alanyaspor am Feinschliff gearbeitet werden. Das ist auch dringend notwendig. Nach dem Pokalspiel beim SV Drochtersen/Assel (10. August) wartet auf die Königsblauen ein Bundesligastart, der es in sich hat. Dem Gastspiel bei Borussia Mönchengladbach folgt das Heimspiel gegen Bayern München. Danach sollen die Sorgen nicht noch größer geworden sein.