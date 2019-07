HSV-Start: Hecking degradiert Pollersbeck zur Nummer 3

Selim Sudheimer, getty

Dieter Hecking steht vor seinem ersten Spiel als HSV-Trainer

Am Sonntag (ab 13:30 Uhr) startet der Hamburger SV in den zweiten Versuch der Mission, die Rückkehr in die erste Liga zu schaffen. Am ersten Spieltag der 2. Bundesliga trifft der HSV auf den SV Darmstadt 98.

Der neue HSV-Coach Dieter Hecking hat sich dabei auf Daniel Heuer Fernandes als neue Nummer eins im HSV-Tor festgelegt. Ersatzmann wird Tom Mickel sein, der letztjährige Stammkeeper Julian Pollersbeck ist zunächst nur Nummer drei.

"Julian hat ein paar Probleme gehabt, er kann es deutlich besser", sagte Hecking auf der Pressekonferenz vor dem Ligastart am Sonntag (13:30 Uhr) im Volksparkstadion gegen Darmstadt 98. Heuer Fernandes war im Sommer aus Darmstadt zu den Hamburgern gewechselt.

Beim angeschlagenen HSV-Kapitän Aaron Hunt gab Hecking Entwarnung. "Ich bin mir sicher, dass er spielen kann", sagte der neue Coach.

Noch nicht dabei sein wird der designierte Neuzugang Xavier Amaechi. Der 18 Jahre alte Flügelstürmer vom FC Arsenal soll laut "Bild"-Zeitung für eine Ablöse von 2,5 Millionen Euro an die Elbe wechseln. HSV-Trainer Hecking wollte die Verstärkung am Freitag noch nicht bestätigen.

sport.de hat das Mediengespräch vor der Partie mit Hamburgs neuem Cheftrainer Dieter Hecking begleitet. Alle wichtigen Aussagen vom Freitagmittag zum Nachlesen:

+++ Hecking über die eigene Erwartungshaltung an den HSV +++

Als der Verein an mich herangetreten ist, habe ich mich natürlich mit HSV beschäftigt. Ich glaube ihr wart es auch, die gesagt haben, es muss richtig was passieren. Wir haben diesen Umbruch jetzt eingeleitet, der schon extrem ist. Gerade auch mit den Abgängen. Es ist außergewöhnlich, aber wenn du etwas Neues gestalten willst, musst du diesen Weg auch gehen.

+++ Hecking über die Rückkehr in die 2. Bundesliga als Trainer +++

Man muss sich immer anpassen, darf aber seine Ambitionen nicht verlieren. Ich glaube schon, dass ich mein Erstligadenken mit nach Hamburg nehmen muss. Wenn du nicht ambitioniert bist, kommst du schnell auf eine Stufe, von der du dich nicht mehr hochziehen kannst. Von daher ist die Herangehensweise immer noch so, als würde ich einen Bundesligisten trainieren. Ich versuche, anhand der Gegebenheiten den Spielstil zu finden, der zu der Mannschaft passt.

+++ Hecking über einen Kaderplatz von Neuzugang Letschert +++

Es sind noch zwei Trainingseinheiten bis dahin. Wir haben gestern gesehen, wie schnell es gehen kann, dass sich noch jemand verletzt. Ich werde es morgen nach dem Abschlusstraining bekanntgeben, wer alles im Kader stehen wird. Erst dann habe ich den genauen Überblick, wer alles zur Verfügung steht und wer nicht. Ich schließe nicht aus, dass Timo gleich im ersten Spiel im Kader steht.

🎙 Zur Torwartfrage beantwortet #Hecking: "Daniel #HeuerFernandes wird die Nummer 1 sein und diese auch auf dem Rücken tragen. Tom #Mickel wird vorerst dahinter als Ersatzmann auf der Auswechselbank sein." #nurderHSV #HSVSVD — Hamburger SV (@HSV) 26. Juli 2019

+++ Hecking über mögliche weitere Transfers +++

Bis zum 2. September wird noch viel Wasser durch die Elbe fließen. Genau so sehe ich das auch bei Transfers: Ich halte es in beiden Richtungen für möglich, dass wir noch auf dem Transfermarkt tätig werden. Es ist immer die Frage, welche Möglichkeiten wir noch haben und welche sich noch ergeben.

+++ Hecking über den möglichen Neuzugang Xavier Amaechi +++

Ich kann dazu nichts sagen. Der Transfer ist noch nicht durch nach meinen Informationen. So lange noch nichts unterschrieben ist, äußere ich mich generell nicht zu Transferfragen.

+++ Hecking über mögliche Gelb-Sperren für Trainer +++

Ich bin nicht gefährdet. Also ist das kein Punkt, der mich zu großen Begeisterungsstürmen hinreißen lässt. Ich finde, alles was die Emotionen eindämmt, sollte man gleich wieder einstampfen. Ich bin dabei, wenn Flaschen fliegen, wenn nur noch mit Wutausbrüchen gemeckert wird. Aber ich bin gespannt, wie die Schiedsrichter das händeln werden. Friedhelm Funkel hat es glaube ich ganz gut ausgedrückt: Eigentlich Schwachsinn!

+++ Hecking über die Möglichkeit, 20 Spiele auf die Bank zu setzen +++

Im Moment habe ich nur 18 Plätze. Die neue Bank kommt erst noch, die genügend Plätze bietet. Nein, im ernst: Ich nehme natürlich Gebrauch davon. Spieler, die einsatzfähig sind, denen zu sagen, dass sie gerade nach einer sechswöchigen Vorbereitung nicht zum Kader gehören, ist mit die schwerste Aufgabe für einen Trainer. Von daher bin ich froh über diese Anordnung der FIFA.

+++ Hecking über die Saisonziele des HSV +++

Es gibt so viele Punkte, die wir beachten müssen im Laufe einer ganzen Saison. Zu allererst ist immer die Mannschaft zu nennen. Sie muss harmonisch sein, die muss erfolgsorientiert sein und ein gutes internes Betriebsklima haben. Wir müssen damit rechnen, dass es auch Rückschläge gibt. Wir können keine Garantie dafür übernehmen, dass wir am Sonntag gegen Darmstadt mit einem Heimsieg starten werden, auch wenn wir das gerne würden. Meine Aufgabe ist es auch hauptsächlich, den Druck von der Mannschaft wegzuhalten.

Das nächste wird sein, dass wir das verloren gegangene Vertrauen, das in den letzten Jahren etwas gelitten hat, zurückerobern wollen. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz. Es wird wichtig für die Zukunft sein, dass wir ein geschlossenes Bild nach außen abgeben und wenig Angriffsfläche bieten. Das ist insgesamt eine Fülle von Aufgaben, die in der ganzen Saison auf uns wartet. Immer mit der Erwartung, dass der HSV ein gefühlter Bundesligist ist. Da bitte ich einfach um etwas Geduld.

+++ Hecking über die Vorfreude auf den Gegner +++

Wir können im Vorfeld reden, wie wir wollen. Entscheidend ist, was am Sonntag ab 13:30 Uhr auf dem Rasen abgeliefert wird. Der Gegner wirkt auf mich sehr stabil und sehr homogen. Ich erwarte einen unbequemen Gegner, das haben sie in der Vergangenheit auch hier gezeigt. Aber auch unbequeme Gegner kann man schlagen.

+++ Hecking über den Stand beim angeschlagenen Aaron Hunt +++

Verletzungen gehören für mich dazu, von daher sind das keine Schreckmeldungen für mich. Ich bin mir aber sehr sicher, dass der Aaron am Sonntag spielen kann.

+++ Hecking zur möglichen Aufstellung +++

Dinge, die die Aufstellung betreffen, werdet ihr selten von mir auf der PK hören. Zur Torwartfrage kann ich etwas sagen: Die Entscheidung ist gefallen, dass Heuer Fernandes die neue Nummer 1 ist. Auch mit der Nummer auf dem Rücken. Tom Mickel wird zunächst die neue Nummer 2 im Tor sein und Julian Pollersbeck die Nummer 3. Das hat weniger mit der Vergangenheit zu tun, das betone ich ausdrücklich. Wir haben uns ein Bild gemacht. Für den Moment ist Julian (Pollersbeck) die Nummer 3, das muss aber nicht so bleiben.

🎙 Zur Torwartfrage beantwortet #Hecking: "Daniel #HeuerFernandes wird die Nummer 1 sein und diese auch auf dem Rücken tragen. Tom #Mickel wird vorerst dahinter als Ersatzmann auf der Auswechselbank sein." #nurderHSV #HSVSVD — Hamburger SV (@HSV) 26. Juli 2019

+++ Hecking über den aktuellen Stand +++

Dass noch nicht alles reibungslos läuft, ist auch klar. Das werden wir auch am Sonntag sehen. Aber dafür braucht die Mannschaft auch ihre Zeit. Mit zehn Neuzugängen und 15 Abgängen hat es eine Fluktuation gegeben, die glaube ich einmalig war. Aber auch notwendig. Jetzt müssen wir sehen, dass die Rädchen möglichst schnell wieder ineinander greifen.

+++ Hecking betritt die Bühne +++

Überpünktlich um kurz vor 13 Uhr betritt der 54-Jährige den Medienraum zur Pressekonferenz.

+++ Dieter Hecking vor Pflichtspieldebüt +++

Nach einer aufreibenden Vorbereitung steht Dieter Hecking mit seiner neuen Mannschaft endlich vor dem ersten Pflichtspiel der Saison. Gegen den SV Darmstadt 98 soll direkt ein Heimsieg eingefahren werden, um ein wenig Druck vom Team zu nehmen. Wie will der neue starke Mann an der Seitenlinie das Spiel angehen? In wenigen Minuten beginnt das Mediengespräch zwei Tage vor dem Auftakt am Sonntag um 13:30 Uhr.