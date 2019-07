Bericht: 1. FC Köln schnappt sich Talent aus der Lausitz

Matthias Kern, getty

Leon Schneider steht offenbar vor einem Wechsel von Cottbus nach Köln

Der 1. FC Köln ist auf der Suche nach Verstärkungen für die Defensive offenbar in der Regionalliga fündig geworden. Wie die "Lausitzer-Rundschau" berichtet, stehen die Geißböcke in weit fortgeschrittenen Verhandlungen mit dem defensiven Mittelfeldspieler Leon Schneider vom Drittliga-Absteiger Energie Cottbus.

Schneider gilt als variabler Defensiv-Allrounder und wird als eines der größten Nachwuchstalente der Cottbuser bezeichnet. In der vergangenen Drittliga-Spielzeit absolvierte der 20-Jährige 14 Spiele für Energie. Sein Vertrag in der Lausitz läuft noch bis Sommer 2020. Im April debütierte der gebürtige Eisenhüttenstädter in der deutschen U19-Nationalmannschaft beim Freundschaftsspiel gegen Dänemark (2:5).

Da die Geißböcke in der Zentrale im defensiven Mittelfeld mit Marco Höger, dem belgischen Neuzugang Birger Verstraete sowie Nationalspieler Jonas Hector mindestens drei Kandidaten für die Sechser-Position im Profikader haben, bleibt abzuwarten, ob die Kölner mit Schneider als Backup in der ersten Mannschaft oder für die U23 im Regionalliga-Team planen.