Das sind die größten Baustellen beim Effzeh

Christof Koepsel, getty

Der 1. FC Köln will in der Bundesliga wieder angreifen

Nach dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga peilt der 1. FC Köln nun den Klassenerhalt an. Doch knapp drei Wochen vor dem Saisonstart sind noch nicht alle Baustellen im Verein geschlossen.

Der Effzeh ist nicht der typische Liga-Neuling, so viel ist klar. Nach dem Abstieg 2018 hat der Verein den Kader größtenteils zusammengehalten und den direkten Wiederaufstieg als oberstes Ziel ausgegeben. Die Geißböcke wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und kehren als Zweitliga-Meister ins Oberhaus zurück.

Da auch in diesem Sommer der Kern der Mannschaft geblieben ist, braucht Köln keinen radikalen Umbruch, um konkurrenzfähig zu sein. Doch die solide Basis täuscht über einige Probleme hinweg, die der Verein seit längerer Zeit mit sich herumträgt.

Abwehrschwäche bereitet Sorgen

Gerade für einen Aufsteiger ist eine stabile Defensive unerlässlich. Die 47 Gegentore der Kölner in der 2. Bundesliga sind da wahrlich kein gutes Omen. Vielmehr noch, da sie ein systematisches Problem in der Abwehr verdeutlichen: Es fehlt an Dynamik in der Innenverteidigung.

Nach aktuellem Stand bilden bei den Domstädtern Jorge Meré und Rafael Czichos das Zentrum der Viererkette, die unter Interimstrainer André Pawlak zum Saisonendspurt zurückkehrte und unter dem neuen Trainer Achim Beierlorzer fester Bestandteil ist. Doch während dem 22-jährigen Spanier trotz seiner für einen Verteidiger eher zierlichen Körpergröße von 1,82 Meter ein Leistungssprung in der Bundesliga zuzutrauen ist, könnte sein Nebenmann zum Problemfall werden.

Bereits im Unterhaus hatte Czichos gerade mit schnellen Gegenspielern große Probleme. Etliche Konter-Gegentore der Kölner fielen auch, weil der 28-Jährige nicht hinterher kam. Gleiches gilt für Lasse Sobiech, ebenfalls im vergangenen Sommer von Ex-Coach Markus Anfang verpflichtet und ebenfalls ohne großen Kredit.

Immerhin haben die Verantwortlichen am Rhein die Gefahr identifiziert. Vor dem Liga-Start soll noch ein Verteidiger kommen. Jésus Vallejo (22 Jahre, Real Madrid), Maximilian Wöber (21, FC Sevilla), Sebastiano Luperto (22, SSC Neapel) und Kevin Akpoguma (24, TSG Hoffenheim) sollen zu den Kandidaten zählen.

Die linke Seite ist die Problemzone

Schon in der letzten Saison fehlte es im Effzeh-Kader an der Ausgewogenheit. Insbesondere die linke Seite war personell nicht dicht genug besetzt. Diese Krux setzt sich nun fort.

So gibt es für Linksverteidiger Jonas Hector weiterhin keinen adäquaten Ersatz. Der ehemalige Hoffnungsträger Jannes Horn, zuletzt der einzige Backup für den Nationalspieler, wurde zu Beginn der Vorbereitung aus der Kader verbannt. Er reiste nicht mit ins Trainingslager und soll noch vor dem Saisonstart verkauft werden. Sollte sich der Hector im Laufe der Saison verletzen, müsste womöglich ein Talent aus dem Unterbau in die Bresche springen.

Ähnlich stellt sich die Situation auf der offensiven Außenbahn dar. Auch dort ist mit Florian Kainz nur ein gelernter Außenbahnspieler im Kader. Schon in der abgelaufenen Saison mussten mit Louis Schaub und Dominick Drexler fachfremde Akteure aushelfen. Neuzugang Kingsley Schindler hat seine Stärken ebenfalls auf der rechten Seite.

Hält Beierlorzer alle Spieler bei Laune?

Gut zwei Wochen vor dem Saisonauftakt ist das Aufgebot des Aufsteigers noch immer recht groß. Zählt man Perspektivspieler mit, kommen die Kölner auf über 30 Mann. Die Egos und Einzelinteressen derart vieler Spieler zu bedienen und gleichzeitig sportlich erfolgreich zu sein, ist nur schwer vereinbar.

Der verantwortliche Geschäftsführer Sport, Armin Veh, hat bereits angekündigt, dass der Verein noch Spieler abgeben will. Bis zu sechs Kicker könnten noch gehen.

Doch gerade im Kölner Prunkstück, der Offensive, könnte dennoch Unmut aufkommen. Der Angriff ist mit Anthony Modeste, Simon Terodde und Jhon Córdoba zweifelsfrei der stärkste Mannschaftsteil. Von den drei Top-Stürmern können aber höchstens zwei spielen.

In der zweiten Liga war das zuletzt kein Thema, da alle drei Angreifer fast nach Belieben trafen. Ob sich die allgemeine Heiterkeit aber fortsetzt, wenn in der Beletage die Torausbeute zurückgeht, bleibt fraglich.

Machtkampf stürzt Köln in die Krise

Der wohl größte Brandherd im Klub hat nichts mit der sportlichen Situation zu tun. Köln spürt noch immer die Folgen des Machtkampfes, den die Führungsriege in der vergangenen Saison führte.

Dass nach dem Abstieg im Sommer 2018 Kritik an der sportlichen Leitung aufkam, ist nur allzu verständlich. Der Vorstand um Präsident Werner Spinner, Toni Schumacher und Markus Ritterbach bekam aus der aktiven Fanszene reichlich Gegenwind.

Bei der Mitgliederversammlung im Herbst wurden die Kandidaten des Vorstandes für den Mitgliederrat abgestraft. Das Führungstrio stand hingegen nicht zur Wahl und konnte sich zunächst im Amt behaupten. Rückhalt hatten die Obersten im eigenen Verein aber keinen mehr.

Nachdem Veh sich öffentlich gegen den Präsidenten stellte, musste Spinner im März schließlich seinen Hut nehmen. Schumacher und Ritterbach kündigten im Mai an, bei der kommenden Wahl im September ebenfalls nicht mehr zu kandidieren.

Nach der Rückkehr in die Bundesliga fehlt es somit aktuell an starken Entscheidungsträgern. Langfristige Neuausrichtungen des Vereins, wie der Ausbau des Stadions, werden in Köln konsequent aufgeschoben. Sitzungen des scheidenden Vorstandes finden überhaupt nicht mehr statt.

Die vom Mitgliederrat auserkorenen Nachfolger um Spitzenkandidat Werner Wolf werben im Hintergrund um Zustimmung für ihre Wahl, halten sich aber aus dem operativen Geschäft heraus. Aus dem Machtkampf ist ein Machtvakuum geworden.

Jonas Hofmann