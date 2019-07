Perfekt! Rode wechselt zu Eintracht Frankfurt

Maja Hitij, getty

Sebastian Rode wechselt vom BVB zu Eintracht Frankfurt

Nach langem Hin und Her ist der Wechsel von Sebastian Rode von Borussia Dortmund zu Eintracht Frankfurt endlich perfekt. Das gab die Eintracht am Samstag offiziell bekannt.

In Frankfurt unterzeichnet Rode einen Kontrakt bis Ende Juni 2024. Der Rechtsfuß spielte schon von 2010 bis 2014 in der Mainmetropole und reifte zum Top-Star. Beim FC Bayern (2014 bis 2016) und dem BVB (ab 2016) wurde er allerdings nicht wirklich glücklich. Die Höhe der Ablöse verkündeten die Frankfurter nicht.

"Wir haben alle gesehen, welche Wertigkeit Sebastian in unserem Spiel hat. Nach seiner Verpflichtung im vergangenen Winter hat unser Spiel an wichtigen Komponenten gewonnen", wird Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic auf der Homepage der Adlerträger zitiert. "Zudem ist er ein Junge der Region und wir haben immer gesagt, dass wir versuchen, solche Spieler an den Klub zu binden. Dass uns das nun gelingt, zeigt, dass wir den nächsten Schritt in unserer Entwicklung machen."

Dass Rode, der bereits in der vergangenen Rückserie für die SGE auflief und auf ganzer Linie überzeugte, in Frankfurt bleiben sollte, war längst bekannt. Der BVB und die Hessen pokerten allerdings um die Dimension des Deals. Der Vertrag des 28-Jährigen in Dortmund wäre im Sommer 2020 ausgelaufen. Zudem zog sich Rode zu Saisonende einen Knorpelschaden zu.

"Ich habe im letzten halben Jahr erlebt, wie stark sich die Eintracht entwickelt hat. Ich bin froh, auch weiterhin ein Teil davon zu sein", erklärte der Mittelfeldspieler, der am Samstagnachmittag ins Trainingslager der Mannschaft nach Windischgarsten nachreisen wird.