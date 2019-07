FAC vermasselt dem GAK das Comeback

GEPA pictures/ David Bitzan

GAK-Trainer David Preiß muss noch auf die ersten Punkte warten

Der FAC hat dem GAK das Comeback in der zweithöchsten österreichischen Liga vermasselt. Die Floridsdorfer gewannen am Sonntag das abschließende Spiel der 2. Liga gegen die Grazer nach Treffern durch Elias Felber (23.) und Marco Sahanek (90.) mit 2:0 (1:0).

Für den GAK war es das erste Profiliga-Spiel seit Mai 2007. Der FAC rangiert somit in der Tabelle ex aequo mit Steyr an vierter Stelle.

apa