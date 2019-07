Arnautovic trifft auch im zweiten Ligaspiel

APA (AFP)

45 Minuten gespielt und ein Mal getroffen

Österreichs Teamspieler Marko Arnautović hat auch in seinem zweiten Meisterschaftsspiel für Shanghai SIPG ein Tor erzielt. Der Stürmer traf am Samstag beim 1:1 auswärts gegen Wuhan Zall in der 23. Minute zum 1:1-Endstand. Arnautović stand erstmals in der Startelf und wurde in der Pause ausgetauscht.

Shanghai liegt in der chinesischen Super League auf Rang zwei und hat vier Punkte Rückstand auf Tabellenführer Guangzhou Evergrande.

