Kovac "sehr zuversichtlich" bei Sané-Transfer

unknown

Leroy Sané wird weiter heiß beim FC Bayern gehandelt

Niko Kovac, seines Zeichens Trainer beim FC Bayern München, hat sich optimistisch über einen möglichen Transfer von Fußball-Nationalspieler Leroy Sané zum deutschen Rekordmeister geäußert.

"Den möchten wir. Unser Klub und die Vereinsführung sind da sehr engagiert. Es ist nicht einfach, sonst wäre es ja schon durch. Aber ich bin sehr zuversichtlich, und ich gehe davon aus, dass wir ihn bekommen können", sagte Kovac gegenüber dem "ZDF".

Der 23-jährige Sané ist das erklärte Wunschobjekt der Bayern für die vakante Offensivposition, die nach den Abgängen von Arjen Robben (Karriereende) und Franck Ribéry (Ziel unbekannt) im Münchner Kader entstanden ist.

Zuletzt hatte der frühere Bayern-Trainer Pep Guardiola, Teammanager bei Sanés derzeitigem Klub Manchester City, einen Abgang des Flügelstürmers nicht ausgeschlossen.

Zuvor hatte die "Sport Bild" von einer Frist berichtet, die die Bayern-Bosse um Präsident Uli Hoeneß ihrem Wunschspieler gegeben haben. Demnach soll bis spätestens zum 8. August endgültig klar sein, ob Sané zum deutschen Rekordmeister wechseln wird oder nicht.

Kovac: "Unsere Verantwortlichen arbeiten sehr hart"

Bayerns Cheftrainer Niko Kovac zeigte sich in der "Sport Bild" zuversichtlich, dass der Mega-Einkauf Sanés zum FC Bayern, der wohl zum ersten Mal in der Bundesliga-Geschichte dreistellig millionenschwer würde, tatsächlich realisiert wird: "Ich weiß, dass unsere Verantwortlichen sehr hart dafür arbeiten, dass das klappt."

Der 47-Jährige bestätigte darüber hinaus, dass der umworbene Linksfuß im Falle eines Wechsels bestens in das Konzept der Münchner für die bevorstehende Spielzeit passen würde: "Unsere Verantwortlichen zeigen ihm einen klaren Plan auf, der abgesprochen ist. Wir sind da sehr fokussiert und zielorientiert."

Sané hat noch Vertrag bis 2021

Für den Coach steht fest, mit welcher Erwartungshaltung er den pfeilschnellen Offensivmann an der Säbener Straße begrüßen würde: "Wir wissen alle, dass Leroy Sané unser Wunschspieler ist. Das weiß die Öffentlichkeit, das wissen wir. [...] Leroy weiß, was er hier zu erwarten hat. Wenn ein Spieler mit solchen Kapazitäten zum FC Bayern wechselt, kennt er seine Aufgaben", so die regelrechte Charmeoffensive des Bayern-Trainers.

Sanés derzeitiges Arbeitspapier beim englischen Titelträger läuft noch bis 2021. Für die Citizens bestritt der 21-malige Nationalspieler bis dato 89 Ligaspiele, in denen er 25 Treffer erzielte. Er war einst im Sommer 2016 für über 50 Millionen Euro vom FC Schalke zu ManCity gewechselt.