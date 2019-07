Bericht: Schalke setzt Nübel Entscheidungsfrist

Lars Baron, getty

Bleibt Alexander Nübel über 2020 hinaus beim FC Schalke 04?

Am 10. August beginnt für den FC Schalke 04 mit dem DFB-Pokal-Spiel bei Drochtersen/Assel der Start in die Fußball-Saison 2019/2020. Bis dahin sollen möglichst alle Personalien geklärt sein: Allen voran die Frage nach der Zukunft von Alexander Nübel.

Der Keeper, der seit Wochen mit dem FC Bayern und zuletzt auch mit RB Leipzig in Verbindung gebracht wird, soll sich laut einem "Bild"-Bericht zeitnah entscheiden, ob er seinen 2020 auslaufenden Vertrag verlängern möchte oder Schalke nach der Saison ablösefrei verlassen will.

Konkret nennt das Boulevardblatt die Rückkehr aus dem Trainingslager in Mittersill/Österreich am 3. August als Datum. Danach soll es endlich Klarheit geben. Sportvorstand Jochen Schneider erklärte dazu gegenüber "Bild": "Wir haben vereinbart, dass wir am Ende der Vorbereitung ein konkreteres Gespräch führen."

Schalke kämpft weiter um einen längeren Verbleib des 22-Jährigen. Nübel soll ein Angebot der Königsblauen vorliegen, das eine Laufzeit bis 2023 und eine deutliche Gehaltserhöhung vorsieht. Diese Offerte soll sogar eine Ausstiegsklausel für 2021 enthalten.

Gibt es eine Deadline für Nübel?

Ob Schneider das Angebot zurückzieht, falls sich der Keeper nicht bis Anfang August entscheidet, blieb jedoch offen. Klar ist bislang nur so viel: Nübel wird in der kommenden Spielzeit auf jeden Fall für die Knappen auflaufen.

"Alex hat einen Vertrag bis 2020, und wenn der Verein sagt, er bleibt, dann bleibt er", erklärte der Berater des Torwarts, Stefan Backs, am Wochenende in der "ARD".

Zuvor hatte Schneider den bis nächstes Jahr gebundenen U21-Nationaltorhüter für unverkäuflich erklärt und einen Wechsel ausgeschlossen. Dazu erklärte Nübels Berater: "Wenn Herr Schneider das sagt, kann ich ja nicht sagen, er wechselt. Der Verein hat den Vertrag mit dem Spieler, und der Vertrag ist erstmal gültig."

Derweil legte der frühere Schalke-Manager Christian Heidel Nübel einen Verbleib bei den Gelsenkirchenern nahe. "Er hat jetzt eine riesen Möglichkeit, in einem großartigen Klub die Nummer eins zu werden und eine große Karriere zu starten. In meinen Augen wäre alles andere Unsinn", sagte Heidel, der nach eigener Aussage im vergangenen Winter einen Weggang Nübels zum FC Augsburg verhinderte.