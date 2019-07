FC Schalke 04 unterliegt Bologna

Tim Rehbein

Der FC Schalke 04 verlor gegen den FC Bologna

Fußball-Bundesligist Schalke 04 sucht in der Vorbereitung auf die neue Saison weiter nach seiner Form. Das Team von Trainer David Wagner unterlag dem italienischen Erstligisten FC Bologna in Kitzbühel mit 2:3 (1:2) und blieb damit im vierten Testspiel in Serie ohne Sieg.

Bislang war Königsblau in der Vorbereitung lediglich gegen den Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen und eine Stadtauswahl von Bottrop erfolgreich.

Der nach einer Leihe von Greuther Fürth zurückgekehrte Fabian Reese (9.) schoss die Knappen in Führung, Andrea Poli (37.) und Nicola Sansone (45.) drehten das Spiel noch vor der Pause zugunsten des Zehnten der letzten Serie-A-Saison. Rodrigo Palacio (59.) erhöhte nach dem Wechsel, Nassim Boujellab gelang nur noch der Anschlusstreffer (88.).

Negativer Höhepunkt der Partie war ein Foul von Bologna-Youngster Musa Juwara an Jonas Carls, in dessen Anschluss es zur Rudelbildung kam. Erst die Betreuer konnten die Teams voneinander trennen. Carls musste verletzt ausgewechselt werden. Schalke erklärte, das Talent habe sich wahrscheinlich eine Bänderverletzung zugezogen.

Schalke befindet sich noch bis Samstag im Trainingslager im österreichischen Mittersill, am Freitag steht ein Doppeltest gegen Alanyaspor und den FC Villarreal auf dem Programm. Zur Pflichtspielpremiere müssen die Knappen am 10. August in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Regionalligisten SV Drochtersen/Assel ran.