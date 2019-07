Angeblicher Eklat um Martin Hinteregger

Alex Grimm, getty

Der FC Augsburg kündigte ein Gespräch mit Martin Hinteregger an

Dass Martin Hinteregger ein leicht zu führender Profi ist, würde der Verteidiger des FC Augsburg wohl selbst nicht behaupten, ein Video, das angeblich den 26-Jährigen zeigt, könnte jetzt neuen Ärger bedeuten.

"Bild" und "Sport Bild" berichten, ihnen liege ein Video vor, das den Österreicher am Samstagabend betrunken auf dem Pölvenfest in Bad Häring zeigt. Anwesend waren demnach auch einige andere Spieler des FC Augsburg, Hinteregger soll allerdings "viel zu tief ins Glas geschaut" haben, so "Bild".

Der Verteidiger soll über den Dorfplatz "getorkelt" und "gewankt" sein. Dem Bericht zufolge tauchte Hinteregger erstmals am Nachmittag auf der Feierlichkeit auf, begab sich dann zum offiziellen Mannschaftsabend und kehrte anschließend zurück.

Der FC Augsburg kündigte gegenüber "Bild" Gespräche an: "Wir haben Kenntnis über dieses Video. Wir bitten um Verständnis, dass wir uns erst abschließend äußern können, wenn wir mit der Mannschaft und Martin gesprochen haben", wird Geschäftsführer Sport Stefan Reuter zitiert.

Besonders brisant: Am Sonntag soll Hinteregger beim Abschlusstraining gefehlt haben.

Nach Unstimmigkeiten mit dem ehemaligen FCA-Coach Manuel Baum wechselte der Defensiv-Spezialist in der Rückrunde der Saison 2018/19 auf Leihbasis zu Eintracht Frankfurt. Die SGE würde den Nationalspieler gerne fest verpflichten, bislang ließ sich jedoch keine Einigung erzielen.