Schnappt sich Bayern Nübel zum Nulltarif?

Lars Baron, getty

Alexander Nübel hat angeblich nicht vor, seinen Vertrag beim FC Schalke 04 zu verlängern

Im Verlauf der Bundesliga-Saison 2018/19 hat sich Keeper Alexander Nübel den Nummer-eins-Status beim FC Schalke 04 erkämpft und sich in den Fokus anderer Top-Klubs gespielt. Bei S04 hofft man derzeit, dass der Rückhalt verlängert, der 22-Jährige hat jedoch angeblich andere Pläne.

Nübel bevorzugt laut "Sky"-Reporter und Schalke-Experte Dirk große Schlarmann ein Engagement beim Rekordmeister FC Bayern München. Derzeit besitzt Nübel auf Schalke ein Arbeitspapier bis Ende Juni 2020. Gespräche über die Zukunft des Youngsters sollen folgen.

"Wir haben diese Tage miteinander gesprochen und ich habe zu ihm gesagt, er soll ruhig in die Vorbereitung reinkommen und sich auf sein Training fokussieren. Wir werden dann Ende der Vorbereitung ein konkreteres Gespräch führen", äußerte sich Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider gegenüber "Sky".

Schneider hatte unlängst zwar erklärt, dass Nübel den Verein im Sommer 2019 nicht verlassen werde, einen ablösefreien Abschied nach der anstehenden Saison könnten die Knappen allerdings nicht verhindern.

"Alex hat einen Vertrag bis 2020, und wenn der Verein sagt, er bleibt, dann bleibt er", erklärte der Berater des Torwarts, Stefan Backs, am Wochenende in der "ARD". Worte, die zumindest nicht nach einer Verlängerung klingen.

Nübel wird seit Längerem als möglicher Nachfolger von Bayern-Torwart Manuel Neuer gehandelt, ein weiteres Jahr in Gelsenkirchen würde dabei durchaus ins Bild passen. Im kommenden Jahr wäre Neuer 34 Jahre alt und hätte nur noch ein Jahr Rest-Vertrag in München. Nübel könnte den Platzhirsch dann herausfordern, sich an die Anforderungen bei den Bayern gewöhnen und langsam an das Niveau herangeführt werden. Derzeit scheint Neuer an der Isar noch gesetzt.