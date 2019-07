Warten auf Sané? Bayern verschiebt offiziellen Termin

Alexander Hassenstein, getty

Wechselt Leroy Sané noch zum FC Bayern?

Seit Wochen warten der FC Bayern und Manchester City auf Leroy Sané. Was die Klubs in der Causa wollen, ist längst geklärt. Der Transfer hängt einzig und allein am Nationalspieler. Offenbar hat der Fußball-Rekordmeister nun sogar extra einen offiziellen Termin verschoben, um dem ehemaligen Schalker noch mehr Zeit einzuräumen.

Der Countdown läuft: Bis zum 8. August wird sich entscheiden, ob Leroy Sané von Manchester City zum FC Bayern wechselt. Um 18 Uhr schließt an jenem Donnerstag das Transferfenster in England. Bis dahin wird der deutsche Rekordmeister weiterhin alles in die Waagschale werfen, um den 23-Jährigen an die Isar zu locken.

Dass sich die Münchner große Hoffnungen auf den Transfer machen, bestätigte zuletzt auch Trainer Niko Kovac, der erklärte: "Ich bin sehr zuversichtlich, und ich gehe davon aus, dass wir ihn bekommen können."

FC Bayern verschiebt offiziellen Termin

Wie groß die Hoffnungen des FC Bayern auf einen Sané-Transfer sind, zeigt der Entschluss, nun sogar den Termin für das offizielle Mannschaftsfoto zu verschieben. Laut "Bild" werden die Stars in diesem Jahr erst Anfang September für das gemeinsame Bild posieren.

Die Vermutung liegt nahe, dass der Rekordmeister seinen vermeintlichen "Königstransfer" mit auf das Bild bekommen möchte und den Termin deswegen verschob.

Klar ist: Sollte sich Sané gegen einen Wechsel nach München entscheiden, droht der FC Bayern bei der Suche nach einem neuen Flügelstürmer leer auszugehen. Obwohl in den letzten Wochen zahlreiche Spieler (Dembélé, Hudson-Odoi, Pépé, etc.) mit dem Rekordmeister in Verbindung gebracht wurden, scheint der ehemalige Schalker die realistischste Option des deutschen Branchenprimus zu sein.