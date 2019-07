Goretzka spricht über seinen größten Kritikpunkt

Alexander Hassenstein, getty

Leon Goretzka ist mit seiner ersten Saison beim FC Bayern zufrieden

Als Leon Goretzka vor knapp einem Jahr vom FC Schalke 04 zum FC Bayern München wechselte, rechneten wohl nur die wenigsten damit, dass der Nationalspieler eine derart wichtige Rolle beim Rekordmeister einnimmt. Nun blickt der 24-Jährige auf seiner erste Saison im Bayern-Dress zurück.

"Der größte Kritikpunkt, den ich mir selbst mache, war, dass ich bei den beiden Spielen gegen Liverpool nicht dabei war", erinnerte sich Goretzka gegenüber "Sport 1" an das bittere Champions-League-Aus im Achtelfinale. Der Mittelfeldspieler laborierte damals ein einer Sehnenreizung.

Im Hinspiel stand Goretzka gar nicht im Kader, in der zweiten Begegnung stand er lediglich 18 Minuten auf dem Platz. "Natürlich war es auch Pech, weil mich Verletzungen aufgehalten haben. Es ist aber wichtig, dass man in genau solchen Spielen da ist. Das werde ich versuchen, nun hinzubekommen", so der 24-Jährige.

Insgesamt zieht Goretzka aber ein positives Saison-Fazit: "Es hätte schlechter, aber auch besser laufen können. Insgesamt kann ich positiv darüber sprechen." Im Urlaub habe er sich seine Statistiken angeschaut. "Das war schon ordentlich und außergewöhnlich für mein erstes Jahr beim FC Bayern", sagte Nationalspieler selbstbewusst: "Das hätten mir, glaube ich, nicht viele zugetraut."

Für die Zukunft sieht Goretzka aber noch viel Steigerungspotenzial. Ich will den nächsten Schritt machen, denn das war noch lange nicht das Ende. Ich möchte weiter das Spiel prägen und meine Tore machen", so der Bayern-Profi.