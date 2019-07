Embolo über Schalke-Zeit: "Nicht optimal verlaufen"

Lars Baron, getty

Breel Embolo verließ den FC Schalke 04 in Richtung Gladbach

Breel Embolo wechselte zur neuen Spielzeit vom FC Schalke 04 zu Borussia Mönchengladbach. Mit gemischten Gefühlen blickt der Schweizer auf seine insgesamt drei Jahre bei den Königsblauen zurück.

"Persönlich war es nicht das, was ich mir erhofft habe", so Embolo im Interview mit der "Welt". Seine Zeit sei auf Schalke "nicht optimal verlaufen". In den ersten rund anderthalb Jahren stoppte ihn eine schwere Verletzung, in der Folge stürzte der Klub in eine sportliche Krise.

So kam der Stürmer lediglich auf 48 Bundesliga-Spiele, in denen er zehn Tore erzielte. Eine überschaubare Ausbeute angesichts der Rekordsumme in Höhe von 26,5 Millionen Euro, die der FC Schalke 04 im Sommer 2016 für Embolo an den FC Basel überwies.

Letztlich seien die drei Jahre bei den Knappen eine Zeit gewesen, die den Stürmer "geprägt" habe" – "positiv wie negativ".

Gladbach verpflichtete Embolo nun für rund zehn Millionen Euro, bei den Fohlen wurde er mit einem Vierjahresvertrag ausgestattet. Die Entscheidung, zum Liga-Rivalen zu wechseln, habe sich der Schweizer Nationalstürmer bestens überlegt. "Es ist ja nicht so, dass du einen Anruf bekommst und sofort sagst: ja, das passt zu mir."

Vielmehr hätten ihn die Gespräch mit den Gladbacher Verantwortlichen überzeugt. "Die haben mir genau gesagt, was sie von mir wollen und ich habe ihnen gesagt, was ich von ihnen erwarte." Nach den ersten Wochen zeigte sich Embolo glücklich über seinen Wechsel. Die Mannschaftskollegen seien "alle top".