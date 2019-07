Dortmund fegt Zürich in Geheim-Test vom Feld

Christof Koepsel, getty

Paco Alcácer und Jadon Sancho erzielten zusammen fünf Tore für den BVB

Borussia Dortmund gibt in der Vorbereitung weiter Gas. In einem nicht öffentlichen Testspiel gegen den Schweizer Erstligisten FC Zürich gewann der BVB deutlich. Am Abend folgt gleich das nächste Vorbereitungsspiel gegen den FC St. Gallen (ab 19:30 Uhr im Liveblog auf sport.de).

Der deutsche Vizemeister besiegte den FC Zürich am Dienstagmorgen mit 6:0 (4:0). Außenstürmer Jadon Sancho war mit drei Treffern der erfolgreichste Schütze (10., 56., 85.), Mittelstürmer Paco Alcácer trug sich zweimal in die Liste der Torschützen ein (40., 45.). Das halbe Dutzend komplettierte Thomas Delaney (32.).

Da der BVB noch am Abend gegen den FC St. Gallen antritt, ließ Trainer Lucien Favre gleich mehrere Akteure über die gesamte Dauer spielen. Stars wie Mats Hummels, Marco Reus oder Mario Götze wurden nicht eingesetzt und dürften später gegen St. Gallen zur Startformation zählen.

Im gewohnten 4-2-3-1-System bekamen hingegen auch die Youngsters Leonardo Balerdi (20 Jahre) und Tobias Raschl (19) eine Bewährungschance. Unterdessen kehrte Neuzugang Thorgan Hazard ins Lauftraining zurück. Der Belgier hatte sich im vorausgegangenen Test gegen Udinese Calcio (4:1) leicht verletzt. Marius Wolf absolvierte ein individuelles Training.

"Aufgrund von Sicherheitsaspekten" wurde das Testspiel im Vorfeld nicht angekündigt, informierte der BVB über die Vereinsseite. Der Trainingsplatz "Ri Au" erfülle nicht die erforderlichen Sicherheitsaspekte.

Die Startformation des BVB gegen den FC Zürich:

Hitz - Schmelzer, Akanji, Balerdi (67. Zagadou), Piszczek - Delaney, Dahoud , Guerreiro, Raschl (79. Pherai), Sancho - Alcácer