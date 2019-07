Van Gaal schießt gegen Ribéry und Guardiola

Christof Koepsel, getty

Pep Guardiola kritisierte die Art von Franck Ribéry

Zwei Jahre lang war Louis van Gaal Trainer von Franck Ribéry beim FC Bayern München. Über den Franzosen verlor der ehemalige Coach jetzt kein gutes Wort.

"Ich glaube an das Team, nicht an den Einzelnen", stellte van Gaal in einem Interview mit "France Football" klar und erklärte: "Wenn man große individuelle Talente in seinem Team hat, muss man sich leider immer an das Talent anpassen. Es wird dann schwieriger, ein richtiges Team aufzubauen."

Daher bevorzugt der 67-Jährige Spieler, die in er Öffentlichkeit nicht als Stars bezeichnet werden. Als Vorzeige-Profis bezeichnete van Gaal Frank Rijkaard und Luis Figo. "Für mich war Figo ein Star. Ribéry nicht. Er dachte immer mehr an sich als an die Mannschaft", kritisierte er den ehemaligen Bayern-Profi.

Guardiola zieht lieber "sein eigenes Ding durch"

Auch an Ex-FCB-Coach Pep Guardiola ließ van Gaal kein gutes Haar. "Guardiola gewann in dieser Saison alles, was es in England zu gewinnen gibt. Aber das höchste Niveau ist nun einmal in der Champions League. Und er hat sie weder mit City noch mit den Bayern gewonnen", so der Niederländer.

Eine Erklärung für Guardiolas Scheitern in der Königsklasse lieferte van Gaal gleich mit. "Das liegt daran, dass er zu sehr mit seiner eigenen Mannschaft beschäftigt ist und dem Gegner nicht ausreichend Beachtung schenkt. Da muss es nämlich ein Gleichgewicht geben." Der Spanier ziehe stattdessen lieber "sein eigenes Ding durch".