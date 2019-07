Frankfurt bestätigt Hinteregger-Einigung mit Augsburg

Matthias Hangst, getty

Martin Hinteregger steht kurz vor einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt

Nach wochenlangem Tauziehen bahnt sich eine Einigung im Poker um Martin Hinteregger an. Der Innenverteidiger des FC Augsburg steht unmittelbar vor einem Wechsel zu Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt.

Wie die Frankfurter am Dienstag auf der Klub-Website vermeldeten, habe man eine grundsätzliche Einigung mit dem Ligakonkurrenten erzielt. Lediglich einzelne Details seien noch zu klären. Laut "Bild" liegt die Ablösesumme für den Abwehrspieler bei circa zwölf Millionen Euro.

Eintracht Frankfurt und der @FCAugsburg sind sich über die Modalitäten des Wechsels von Martin Hinteregger weitgehend einig, es sind nur noch Details zu klären ℹ️#SGEhttps://t.co/JwYrMBvGrb — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 30. Juli 2019

Der Österreicher wurde in der Folge der Übereinkunft von den Fuggerstädtern freigestellt, um bei den Hessen seinen Medizincheck zu absolvieren. Dieser könnte jedoch zur Formsache werden. Schließlich ist Hinteregger am Main kein Unbekannter.

Schon in der Vorsaison war der 26-Jährige von den bayrischen Schwaben an die SGE ausgeliehen. In der Rückrunde kam in wettbewerbsübergreifend in 21 Spielen für die Eintracht zum Einsatz.

Zuletzt hatten sich die Bundesligisten einen abwechslungsreichen Poker um die Zukunft des Defensiv-Spezialisten geliefert. Die Verantwortlichen der Frankfurter wollten den Linksfuß unbedingt langfristig halten. Dessen Stammklub stellte sich jedoch lange Zeit quer. Mehrfach blockten die Augsburger Verantwortlichen Angebote der Adler ab.

Die Verhandlungen wurden in den vergangenen Wochen zudem immer wieder durch Eklats um Hinteregger überschattet.