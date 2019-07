Hoffenheim bestätigt Gespräche im Rudy-Poker

Christof Koepsel, getty

Sebastian Rudy kehrt wohl nach Hoffenheim zurück

Beim FC Schalke 04 erlebte Sebastian Rudy eine enttäuschende Saison. Nun steht der Mittelfeldspieler offenbar vor einem Abschied. Ein Ex-Klub soll Interesse haben.

Wie "Bild" und "kicker" übereinstimmend berichten, soll Rudy an die TSG 1899 Hoffenheim verliehen werden. Demnach haben sich die beiden Bundesliga-Klubs bereits auf einen Deal geeinigt, nur noch letzte Details seien zu klären.

Inzwischen bestätigte die TSG zumindest, dass Gespräche geführt werden. "Eine Meldung, viele Fragen: Ja, es gibt Gespräche", twitterte Holger Kliem, Pressesprecher der TSG.

Rudy spielte bereits von 2010 bis 2017 in Hoffenheim und reifte bei der TSG zum Leistungsträger und zum Nationalspieler. Nach einem Jahr beim FC Bayern München schloss sich der 29-Jährige im Sommer 2018 den Königsblauen an. Schalke überwies damals 16 Millionen Euro an die Isar.

In Gelsenkirchen kam Rudy allerdings überhaupt nicht zurecht und erwies sich als echter Transfer-Flop. Für die Knappen stand er nur 28 Mal auf dem Platz, einen Scorerpunkt konnte er dabei nicht erzielen. Sein Vertrag auf Schalke läuft noch bis 2022.

Zuletzt hatte Rudy seine Saison im königsblauen Dress kritisch beurteilt. "Wenn man mit hohen Erwartungen vom FC Bayern kommt, dann aber Probleme hat und die komplette Saison schlecht läuft, ist man der prädestinierte Sündenbock", sagte der 29-Jährige zu "Goal" und "Spox" und kündigte an: "Von nun an gehe ich das Ganze ein Stück weit anders an und versuche, das zu zeigen, was mich stark macht." Eine Möglichkeit auf Schalke bekommt er dazu wohl vorläufig nicht mehr.