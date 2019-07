Polizeieinsatz beim Bayern-Training

Alexandra Beier, getty

Niko Kovac wurde beim Training des FC Bayern von einem Fan angegangen

Am Dienstagabend trifft Fußball-Bundesligist FC Bayern München im Audi Cup auf Fenerbahce. Die Vorbereitung auf das Spiel verlief jedoch holprig: Das letzte Training vor dem Test wurde von einem Polizeieinsatz überschattet.

Wie die "Bild" berichtet, soll sich während der Einheit am Mittag ein Fan unbefugt Zugang zur Trainingsanlage an der Säbener Straße verschafft haben. Zum Zeitpunkt des Vorfalls gegen 11:45 Uhr war das Anschwitzen allerdings bereits abgeschlossen. Lediglich Bayern Coach Niko Kovac befand sich noch auf den Trainingsfeldern, seine Stars weilten schon in der Kabine.

Der Eindringling habe sich deshalb dem Coach genähert und diesen festgehalten. Angeblich äußerte der unverhoffte Besucher den Wunsch, mit den Stars des Rekordmeisters zusammen zu spielen. Erst nach dem Eingreifen des Ordnungspersonals konnte sich Kovac befreien.

Die alarmierte Polizei stellte den Fan wenig später und nahm ihn in Gewahrsam. "Ich bestätige einen Einsatz an der Säbener Straße", wird Polizeisprecher Peter Werthmann von dem Blatt zitiert.

Am Abend beginnt mit dem Spiel gegen den türkischen Erstligisten Fenerbahce der Audi Cup für die Münchner. Am Vorbereitungsturnier in der heimischen Allianz Arena nehmen zudem Real Madrid und Tottenham Hotspur teil.

Nach den Halbfinals am Dienstag spielen die Sieger am Mittwoch den Turniergewinner in einem Finale aus.