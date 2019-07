Frankfurt geht leer aus: Boateng unterschreibt in Florenz

David Ramos, getty

Kevin-Prince Boateng wechselt nicht zu Eintracht Frankfurt

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt geht bei der geplanten Rückholaktion von Kevin-Prince Boateng leer aus. Der Mittelfeldspieler wechselt stattdessen von Sassuolo Calcio zum AC Florenz.

Am Mittwoch unterzeichnete Boateng einen Zweijahresvertrag in der Toskana. Über die Modalitäten machte der Klub keine Angaben, spekuliert wird über eine Ablöse in Höhe von einer Million Euro.

Schon am Tag zuvor hatte der 32-Jährige im Gespräch mit italienischen Medien bestätigt: "Ich kann es kaum noch abwarten und bin sehr glücklich. Ich glaube, Florenz ist ein gutes Projekt. Ich will mich aber auch bei der Sassuolo-Familie bedanken. Es war keine einfache Entscheidung. Aber das ist Fußball, ich freue mich auf morgen. Forza Viola."

Der AC Florenz war im Juni vom italo-amerikanischen Unternehmer Rocco Commisso für rund 200 Millionen Euro erworben worden und sucht derzeit nach Verstärkungen für den Kader. Commisso ist Chef der Firma Mediacom und hatte die Übernahme des italienischen Traditionsklubs über ein Jahr lang vorbereitet.

In der vergangenen Woche hatten verschiedene Medien darüber berichtet, dass auch die Eintracht über eine erneute Verpflichtung des Mittelfeldspielers nachdenkt.

Boateng hatte die Eintracht nach dem Pokalsieg 2018 Richtung Italien verlassen. Nach einem halben Jahr wurde Boateng an den FC Barcelona ausgeliehen, kam dort in der Rückrunde der vergangenen Saison jedoch nur auf vier Pflichtspiel-Einsätze. Der spanische Meister verzichtete trotz Kaufoption auf eine feste Verpflichtung.