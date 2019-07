Schalke-Flop Rudy wechselt nach Hoffenheim

Christof Koepsel, getty

Sebastian Rudy kehrt nach Hoffenheim zurück

Beim FC Schalke 04 erlebte Sebastian Rudy eine enttäuschende Saison. Nun wird der Mittelfeldspieler zu seinem Ex-Klub 1899 Hoffenheim wechseln.

Der Mittelfeldspieler befindet sich bereits in Hoffenheim, wie der Klub aus Sinsheim bei Twitter verkündete. Rudy absolvierte im 1899-Trikot den Medizincheck. "Wen haben wir denn hier?", fragte die TSG vielsagend in die Runde. Weitere offizielle Informationen über den Wechsel stehen allerdings noch aus.

Wie "Bild" und "kicker" übereinstimmend berichten, soll Rudy an die TSG 1899 Hoffenheim verliehen werden. Ob eine Kaufoption verankert wird, sei noch zu klären.

Na, wen haben wir denn hier? 🤔 pic.twitter.com/08RlZ97vDp — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) 31. Juli 2019

Schon am Dienstag hatte die TSG bestätigt, dass Gespräche geführt werden. "Eine Meldung, viele Fragen: Ja, es gibt Gespräche", twitterte Holger Kliem, Pressesprecher der TSG. Auch Schalke-Sportvorstand Jochen Schneider verkündete, dass sich Rudy nicht mehr länger im Kreise der Kollegen befindet.

Schalke-Zeit für Rudy kritisch

Rudy spielte bereits von 2010 bis 2017 in Hoffenheim und reifte bei der TSG zum Leistungsträger und zum Nationalspieler. Nach einem Jahr beim FC Bayern München schloss sich der 29-Jährige im Sommer 2018 den Königsblauen an. Schalke überwies damals 16 Millionen Euro an die Isar.

In Gelsenkirchen kam Rudy allerdings überhaupt nicht zurecht und erwies sich als echter Transfer-Flop. Für die Knappen stand er nur 28 Mal auf dem Platz, einen Scorerpunkt konnte er dabei nicht erzielen. Sein Vertrag auf Schalke läuft noch bis 2022.

Zuletzt hatte Rudy seine Saison im königsblauen Dress kritisch beurteilt. "Wenn man mit hohen Erwartungen vom FC Bayern kommt, dann aber Probleme hat und die komplette Saison schlecht läuft, ist man der prädestinierte Sündenbock", sagte der 29-Jährige zu "Goal" und "Spox" und kündigte an: "Von nun an gehe ich das Ganze ein Stück weit anders an und versuche, das zu zeigen, was mich stark macht." Eine Möglichkeit auf Schalke bekommt er dazu wohl vorläufig nicht mehr.

Beim FC Schalke 04 erlebte Sebastian Rudy eine enttäuschende Saison. Nun steht der Mittelfeldspieler offenbar vor einem Abschied. Ein Ex-Klub soll Interesse haben.

Wie "Bild" und "kicker" übereinstimmend berichten, soll Rudy an die TSG 1899 Hoffenheim verliehen werden. Demnach haben sich die beiden Bundesliga-Klubs bereits auf einen Deal geeinigt, nur noch letzte Details seien zu klären.

Laut "Sport Bild" absolviert Rudy noch am Mittwochvormittag den Medizincheck in Hoffenheim. Am Nachmittag soll dann die Unterschrift unter dem neuen Arbeitspapier folgen.

Inzwischen bestätigte die TSG zumindest, dass Gespräche geführt werden. "Eine Meldung, viele Fragen: Ja, es gibt Gespräche", twitterte Holger Kliem, Pressesprecher der TSG.

Laut "Bild" verdichten sich die Anzeichen für eine schnelle Entscheidung: Rudy hat das S04-Trainingslager in Bad Mittersill inzwischen verlassen, bei einem anschließenden Fan-Fest war er nicht mehr anwesend. "Wir können nichts bestätigen. Richtig ist: er ist heute Abend nicht dabei", erklärte S04-Sportvorstand gegenüber "Bild".

Rudy spielte bereits von 2010 bis 2017 in Hoffenheim und reifte bei der TSG zum Leistungsträger und zum Nationalspieler. Nach einem Jahr beim FC Bayern München schloss sich der 29-Jährige im Sommer 2018 den Königsblauen an. Schalke überwies damals 16 Millionen Euro an die Isar.

In Gelsenkirchen kam Rudy allerdings überhaupt nicht zurecht und erwies sich als echter Transfer-Flop. Für die Knappen stand er nur 28 Mal auf dem Platz, einen Scorerpunkt konnte er dabei nicht erzielen. Sein Vertrag auf Schalke läuft noch bis 2022.

Zuletzt hatte Rudy seine Saison im königsblauen Dress kritisch beurteilt. "Wenn man mit hohen Erwartungen vom FC Bayern kommt, dann aber Probleme hat und die komplette Saison schlecht läuft, ist man der prädestinierte Sündenbock", sagte der 29-Jährige zu "Goal" und "Spox" und kündigte an: "Von nun an gehe ich das Ganze ein Stück weit anders an und versuche, das zu zeigen, was mich stark macht." Eine Möglichkeit auf Schalke bekommt er dazu wohl vorläufig nicht mehr.