Schürrle-Abschied vom BVB in 24 Stunden?

Catherine Ivill, getty

André Schürrle steht vor einem Abschied vom BVB

Dass André Schürrle und Borussia Dortmund eine Trennung in diesem Sommer anstreben, ist längst kein Geheimnis mehr, ein Wechsel steht nun offenbar kurz bevor. Der BVB wird Schürrle angeblich in Russland los und nimmt dafür große Einbußen in Kauf.

Den 28-jährigen Offensivspieler zieht es laut dem russischen Portal "championat.org" zu Spartak Moskau. "Ich kann bestätigen, dass wir positive und fortgeschrittene Verhandlungen mit Spartak führen", zitierte das russische Portal Schürrle-Berater Ingo Haspel am vergangenen Wochenende. Einzelheiten des Vertrags müssten allerdings noch ausgearbeitet werden, so Haspel weiter.

Besagte Details sind inzwischen angeblich geklärt. "championat.org" will erfahren haben, dass Schürrle am Mittwoch einen Vertrag bei Spartak unterschreibt.

Dem Bericht zufolge soll Schürrle vorerst für ein Jahr auf Leihbasis wechseln. Spartak erhält eine Kaufoption in Höhe von überschaubaren acht Millionen Euro und zahlt Schürrle drei Millionen Gehalt. Diese Summe spart der BVB wiederum ein. Andere Medien berichten hingegen, Spartak werde das gesamte Gehalt Schürrles übernehmen. Dieses dürfte jedoch doppelt so hoch sein.

Ein Wechsel zu Spartak käme allerdings durchaus etwas überraschend. Als Fünfter der vergangenen Saison in Russland starten die Hauptstädter lediglich in der Europa-League-Quali, der Start in die neue Spielzeit verlief zudem schleppend. Mit dem einstigen Wolfsburg-Talent Malcolm Badu würde Schürrle allerdings auf einen Landsmann treffen.

Schürrles Vertrag in Dortmund endet im Sommer 2021, der Ex-Nationalspieler kam im Juli 2016 für satte 30 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg, konnte jedoch nur selten überzeugen. In 51 Pflichtspielen für die Borussen erzielte der Angreifer lediglich acht Tore und legte zehn Treffer auf.

2018/19 verbrachte er bereits auf Leihbasis beim FC Fulham. Nach dem Abstieg des Klubs aus London kehrte der Linksaußen allerdings zurück zum BVB.