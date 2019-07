Nach BVB-Wechsel: Müller mit Spitze gegen Hummels

Sebastian Widmann, getty

Thomas Müller und Mats Hummels sind auf dem Platz wieder Gegner

Der Wechsel von Mats Hummels vom FC Bayern zu Borussia Dortmund kam für viele überraschend. Wer als Gewinner aus dem Transfer hervorgeht, ist in den Augen von Thomas Müller völlig offen.

Ein "Wechsel mit Würze" sei die Rückkehr von Mats Hummels zum BVB gewesen, urteilte Thomas Müller im Gespräch mit der "Sport Bild". Spätestens nach der Saison, davon ist Müller überzeugt, wird der Transfer seines Weltmeister-Kollegen von 2014 noch einmal thematisiert werden.

"Einer der beiden Parteien wird er nach der Saison aufs Brot geschmiert werden, je nachdem, wie die Saison verläuft", glaubt Müller. Er sei gespannt, "wer sich durch das Wechselspiel verbessert hat", stichelte der Münchner Richtung Hummels, indem er offen ließ, ob sich der BVB mit der Verpflichtung des Innenverteidigers tatsächlich verbessert hat.

Müller glaubt an Zweikampf zwischen BVB und Bayern

So oder so ist Müller froh über einen Gegner aus Dortmund, der den Rekordmeister in der kommenden Spielzeit richtig fordern könnte: "Aufgrund des Saisonfinales und der Verstärkungen beim BVB rechne ich mit einer spannenden Saison." Er glaube, dass sich der packende Zweikampf zwischen den beiden Klubs in diesem wiederholen kann.

Dass es im Sommer sowohl beim FC Bayern als auch bei Borussia Dortmund viele Schlagzeilen und Nebenkriegsschauplätze gab, beurteilt Müller gelassen: "Beim BVB ist das Thema eher, dass der Kader zu voll ist. So hat jeder Verein in einer Transferperiode verschiedene Baustellen. Aber das darf uns im Trainingsbetrieb als Spieler nicht interessieren."