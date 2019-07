BVB-Neuzugang Brandt bestätigt Bayern-Interesse

unknown

Julian Brandt hat mit dem BVB Großes vor

Nationalspieler Julian Brandt wurde von Marco Reus zum BVB gelockt. "Auf einer Länderspielreise kam er das erste Mal auf mich zu und meinte, dass er unbedingt will, dass ich zu Dortmund komme. Man hat gemerkt, dass nicht der Verein ihn losgeschickt hat, sondern Marco es aus eigener Überzeugung getan hat", sagte Brandt der "Bild".

Der 23-Jährige war dank einer Ausstiegsklausel über 25 Millionen Euro im Sommer von Bayer Leverkusen zum BVB gewechselt. Lange Werben brauchte Reus bei Brandt aber offensichtlich nicht.

"Er hat mich jetzt nicht drei Stunden vollgesabbelt, es waren vielleicht zehn Minuten. Ich habe mich aber mit Marco schon gut in der Nationalmannschaft verstanden, deswegen habe ich es mir gerne angehört", so der Offensivspieler.

Die Wertschätzung von Reus beeinflusste Brandt laut eigener Angabe in der Entscheidung für die Dortmunder. "Es löst zumindest schon etwas in dir aus, wenn ein Spieler wie Marco dir das sagt. Das hat schon gutgetan. Er ist über Jahre ein fantastischer Spieler. Er war definitiv ein Grund, der auch geholfen hat, dass ich zum BVB komme", sagte Brandt.

Brandt verrät: So lief der Wechsel zum BVB

Dass er zum BVB wechseln würde, entschied sich trotz der Charmeoffensive von Reus relativ spät. "Ich war immer im Austausch mit Leverkusen. Und es gab wirklich keine Entscheidung vorm letzten Spieltag", versicherte Brandt. Es habe keine Zusage an die Dortmunder gegeben, "weil ich mir alle Optionen offen halten wollte".

Die Tendenz zu einem Wechsel nach Dortmund reifte allerdings schon früher. "Zum Ende der Saison habe ich ein Gefühl entwickelt, dass die Zeit in Leverkusen langsam vorbei geht", erklärte der Nationalspieler: "Dementsprechend habe ich mich Dortmund mehr geöffnet, und wir haben uns unterhalten."

Die Ausstiegsklausel habe bei seinem Wechsel "manches einfacher" gemacht. "Deshalb wusste ich, dass ich diesen gewissen Vorteil habe und freier für mich entscheiden kann, wohin die Reise geht" verriet Brandt.

Brandt bestätigt Interesse des FC Bayern

Mit dem BVB will Brandt in den kommenden Monaten Jagd auf den FC Bayern machen. "Klar, wollen wir Meister werden. Das muss auch bei dieser Mannschaft das Ziel sein", stellte der 23-Jährige unmissverständlich klar. Sollten die Dortmunder verletzungsfrei bleiben und sich konstant entwickeln, gebe es "eine gute Chance" auf den Titel, ist Brandt überzeugt.

Statt das Trikot des BVB hätte Brandt längst auch schon das Trikot des FC Bayern tragen können. "Es gab in den letzten Jahren mal Interesse", bestätigte der Nationalspieler, dass sich der Rekordmeister in der Vergangenheit um ihn bemühte. In der Endphase der Saison 2018/19 sei ein Wechsel nach München aber kein Thema gewesen.