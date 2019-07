Gladbach lockt Sarr: "Ein sehr guter Spieler"

Francesco Pecoraro, getty

Malang Sarr (l.) könnte in Gladbach noch eine heiße Personalie werden

Durch die neun Millionen Euro teure Verpflichtung von Youngster Marcus Thuram weiß Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach mittlerweile vier Franzosen in seinem Kader. Geht es nach Manager Max Eberl, könnte in der laufenden Transferperiode sogar noch ein fünfter folgen.

Nachwuchsspieler Malang Sarr steht weiterhin bei den Gladbachern auf dem Zettel und könnte nach Cuisance, Doucouré, Pléa und Thuram der nächste Profi aus der Ligue 1 sein, der sich den Fohlen anschließt.

Über einen Transfer des 20-Jährigen von OGC Nizza an den Niederrhein wird bereits seit Wochen berichtet, zuletzt sollen die Verhandlungen ins Stocken gekommen sein. Die Haltung Eberls bleibt aber eindeutig: "Er ist ein sehr guter Spieler. Wenn er kommen würde, wäre das super", wird der VfL-Macher in der "Sport Bild" zitiert.

Sarr durchlief in den letzten Jahren sämtliche U-Nationalmannschaften Frankreichs und ist bereits seit drei Jahren Stammspieler in der Ligue 1. Er gilt neben seiner Passsicherheit und guten spielerischen Anlagen als sehr dynamisch und tempostark, was ihn aus Gladbacher Sicht ebenfalls interessant macht.

Der Linksfuß soll für die linke Abwehrseite verpflichtet werden, bisher gibt es allerdings noch keine Einigung zwischen der Borussia und Nizza über eine mögliche Ablösezahlung. Vertraglich ist Sarr noch bis 2021 an den OGC gebunden.