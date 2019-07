Kimmich über Sané: "Wenn er wollte, wäre er schon hier"

Matthias Hangst, getty

Spielen Joshua Kimmich und Leroy Sané künftig auch beim FC Bayern zusammen?

Kurz vor dem Ende des Transferfensters in England ist der mögliche Wechsel von Leroy Sané zum FC Bayern München in aller Munde. Neben den FCB-Bossen wurde auch Nationalspieler Joshua Kimmich auf den ManCity-Star angesprochen. Der Defensiv-Spezialist zeigte sich aber nicht allzu optimistisch.

"Ja, der antwortet mir nicht mehr. Ich habe mich ja oft dazu geäußert, meine Meinung gesagt", führte Kimmich an den Mikrofonen von "ARD" und "Sky" nach dem 6:1-Sieg im Audi Cup gegen Fenerbahce am Dienstagabend aus: "Wenn Leroy wollen würde, wäre er wahrscheinlich schon hier."

Gleichzeitig machte er deutlich, dass Sané eine große Verstärkung für den Kader wäre: "Klar, wenn Bayern die Chance hat, müssen sie es machen." Kimmich wisse nicht, "wie die Signale sind", ließ allerdings durchblicken: "Ich denke mal, dass der Verein möchte."

Ob ein Transfer letztlich zustande kommt, sei dennoch weiter offen. "Deswegen weiß ich nicht, wie der Stand der Dinge ist. Wenn man ab und zu was liest, liest man auch immer etwas anderes. Mal hat der Pep (Guardiola, d. Red.) was gesagt, keine Ahnung. Der Präsident kommt auch nicht in die Kabine und sagt: 'Ey, hört mal zu, wir wollen den Sané.'"

FC Bayern gibt keine "Wasserstandsmeldungen" mehr ab

Eine Entscheidung im Tauziehen um den deutschen Nationalspieler dürfte derweil in den nächsten Tagen folgen. Am 8. August (18 Uhr deutsche Zeit) endet das Transferfenster für Klubs aus der Premier League. Ein Wechsel nach der Frist gilt als unwahrscheinlich, da Manchester City keinen Nachfolger mehr unter Vertrag nehmen könnte.

In der Causa Sané wird sich der FC Bayern derweil in Zukunft öffentlich zurückhalten. Die Münchner Führungsebene wolle keine "Wasserstandsmeldungen" mehr abgeben, offensive wie zurückhaltende Äußerungen seien nicht zielführend, so etwa der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge.

Der Bayern-Boss hatte zuvor Trainer Niko Kovac öffentlich gerügt, nachdem sich dieser "zuversichtlich" gezeigt hatte, Leroy Sané künftig in München begrüßen zu können.