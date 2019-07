Marco Reus von BVB-Talenten beeindruckt

Maja Hitij, getty

Marco Reus will mit dem BVB gegen den FC Bayern den ersten Titel gewinnen

Mit Immanuel Pherai, Tobias Raschl und Neuzugang Gio Reyna haben gleich drei U19-Talente bei Borussia Dortmund erste Erfahrungen mit den Profis machen dürfen. Nun erhielt das Trio großes Lob von BVB-Kapitän Marco Reus.

"Ich denke, sie machen alle einen positiven Eindruck. Es ist nicht leicht, mit so jungen Jahren auf so einem Niveau zu spielen, aber sie machen im Training und auch im Spiel einen guten Eindruck", führte Reus nach dem 4:1-Testspiel-Sieg gegen den FC St. Gallen gegenüber "Ruhr Nachrichten" aus.

Pherai und Reyna kamen gegen den Schweizer Erstligisten in der 72. Minute für Bruun Larsen und Götze in die Partie. Raschl stand am Dienstagmorgen im Test gegen den FC Zürich (6:0) in der Startelf und wurde rund zehn Minuten vor Spielende durch Pherai ersetzt.

Das Trio aus der U19 integriere sich "super in die Mannschaft, aber wir machen es ihnen natürlich auch leicht, weil wir gute Jungs sind und normal sind", so der BVB-Star weiter: "Sie zeigen ihre Leistungen, wir sind echt zufrieden mit denen." Pherai, Reyna und Raschl waren zuvor bereits mit den Dortmunder Profis auf der USA-Reise unterwegs, durften dort unter anderem gegen den FC Liverpool (3:2) wichtige Erfahrungen sammeln.

Reus will "Prestigeduell" gegen FC Bayern gewinnen

Das Testspiel gegen St. Gallen bewertete Marco Reus insgesamt als sehr positiv. Erstmals wurden mehrere Spieler über 90 Minuten eingesetzt. "Wir sind ganz gut reingekommen, unser Passspiel hat gestimmt. Was noch ein bisschen gefehlt hat, war vielleicht der Zug zum Tor, die Kaltschnäuzigkeit und Spritzigkeit." Dies sei zum jetzigen Stand in der Vorbereitung aber "ganz normal".

Nun blickt der BVB auf den Supercup gegen den FC Bayern (Samstag, 20:30 Uhr). "Wir sind froh, dass es jetzt wieder los geht. Weder wir noch München sind schon bei 100 Prozent, aber es ist ein Titel zu vergeben. Es ist ein Prestigeduell und das wollen wir natürlich gewinnen."