Süle spricht sich für Boateng-Verbleib bei Bayern aus

Alexander Hassenstein, getty

Niklas Süle und Jérôme Boateng vom FC Bayern sind gut befreundet

Die Zukunft von Jérôme Boateng beim FC Bayern München ist weiter ungewiss. Nachdem alle Zeichen zuletzt auf Abschied standen, ist wenige Wochen vor Saisonstart auch ein Verbleib möglich. In Niklas Süle hat der Routinier einen prominenten Fürsprecher.

Der Innenverteidiger, der unter Niko Kovac in der Zentrale gesetzt ist, wünscht sich auch weiterhin mit Boateng an der Seite auf dem Platz stehen zu können. "Dass ich ein Riesenfan von Jérôme bin, das ist kein Geheimnis, vor allem als Typ und Spieler", erklärte Süle in aller Offenheit gegenüber "Sky": "Es macht mir unglaublich viel Spaß mit ihm zusammenzuspielen."

Nach dem Wechsel von Mats Hummels zum BVB setzte Kovac den zuvor von Hoeneß und Rummenigge aussortierten Boateng in den Sommer-Testspielen ein. Neuzugang Lucas Hernández ist nach einer Knie-Verletzung noch in der Reha, einziger Konkurrent ist Neuzugang Benjamin Pavard. Kovac hatte zuletzt beteuert, dass auch Boateng die "Möglichkeit" bekomme, "sich zu beweisen".

Geht es nach Niklas Süle, könnte Jérôme Boateng in der neuen Saison enorm wichtig werden. "Wenn man sich anschaut, aus was für einer Situation der jetzt in die Saison gestartet ist und wie er das bewältigt hat gerade mental, sieht man, dass er ein großer Spieler ist."

Boateng habe sich "fit gemacht" und "eine Super-Vorbereitung" hingelegt: "Ich freue mich immer, wenn ich mit ihm spiele und hoffe auch, dass er hier bleibt."