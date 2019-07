Neuzugang Schulz will mit dem BVB "Großes erreichen"

unknown

Nationalspieler Nico Schulz läuft jetzt für den BVB auf

Für 25,5 Millionen Euro hat sich Borussia Dortmund in diesem Sommer die Dienste von Nico Schulz gesichert. In den Testspielen des BVB konnte der ehemalige Hoffenheimer mit starken Leistungen überzeugen. Auch deshalb strotzt der Linksverteidiger nur so vor Selbstvertrauen.

"Ich weiß, was ich kann, ich weiß, warum ich geholt wurde. Und ich wurde nicht geholt, weil ich defensiv nicht spielen kann", wird der 26-Jährige im "kicker" zitiert. Beim BVB wolle der deutsche Nationalspieler nun die nächsten Schritte gehen.

Auf der linken Abwehrseite duelliert sich Schulz mit Marcel Schmelzer um den Stammplatz. Die bisherigen Eindrücke der Vorbereitung sprechen für den Neuzugang. Bei der Anfrage der Schwarz-Gelben habe Schulz nicht lange überlegen müssen.

Schließlich will der Linksfuß mit dem BVB "Großes erreichen". Nach dem zweiten Platz in der Vorsaison sei die Meisterschaft das logische Ziel.

Dabei möchte Schulz mit guten Leistungen helfen. Seine Rolle scheint der Defensivmann zumindest schon gefunden zu haben. Beim Revierklub dürfe er "nach vorne gehen, aber auch verteidigen". Das gewisse Maß sei entscheidend.