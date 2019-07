Medien: Kovac-Rüffel soll Sané-Deal retten

Fred Lee, getty

Leroy Sané bleibt Thema beim FC Bayern

Am Dienstag nutzte Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandsboss des FC Bayern, die Halbzeitpause des Halbfinalduells des Audi Cups gegen Fenerbahce, um Coach Niko Kovac öffentlich zu rüffeln. Die "Bild" will nun erfahren haben, warum die Bayern für ihre Aussprache die Öffentlichkeit suchten.

Stein des Anstoßes war Kovac' vorangegangener Kommentar, er "gehe davon aus", dass man Leroy Sané zum FC Bayern locken könne. Nach der Partie gestand Kovac kleinlaut ein zu offensives Vorgehen ein und auch Sportdirektor Hasan Salihamidzic sendete entschuldigende Worte in Richtung Manchester City.

Der FC Bayern wollte die Verantwortlichen von Sané-Klub Manchester City besänftigen und sicherstellen, dass diese die Aussagen mitbekommen.

Das sollte gelungen sein: Kurz nach Veröffentlichung wurden die Zitate verbreitet, die Bayern trugen über die klubeigenen Kanäle ihr Übriges dazu bei.

Karl-Heinz Rummenigge im @zdf über die Personalie Leroy Sané: „Wir haben mit Manchester City ein sehr gutes Verhältnis, unser ehemaliger Trainer Pep Guardiola ist dort Trainer. Ich möchte daran erinnern: Der Spieler ist aktuell bei Manchester City unter Vertrag." pic.twitter.com/B9atLuwRH1 — FC Bayern München (@FCBayern) 30. Juli 2019

In München erhofft man sich wohl, dass die Engländer bei anstehenden Verhandlungen milde gestimmt sind. Laut "Bild" hat der FC Bayern ManCity und Sané offizielle Offerten vorgelegt haben.

Zuvor hatte sich übrigens nicht zuletzt Rummenigge deutlich offensiver geäußert. "Ich weiß nicht, ob Pep weiß, was in seinem Klub alles vorgeht. Keine Ahnung. Warten wir mal ab", stichelte Rummenigge auf der USA-Reise des deutschen Fußball-Rekordmeisters in Houston.

City-Teammanager und Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola nahm dies damals allerdings gelassen. Bei einem Termin während der Japan-Reise des englischen Meisters sagte er: "Fußball ist, wie er ist. Manchmal sage ich Sachen, die der anderen Seite nicht gefallen."

