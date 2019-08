Angelt sich Chelsea ein Top-Talent des FC Bayern?

Alexandra Beier, getty

Torben Rhein (r.) hat das Interesse des FC Chelsea geweckt

Seit der rasanten Entwicklung von BVB-Youngster Jadon Sancho sind englische Talente in der Fußball-Bundesliga heiß begehrt. Doch auch die Klubs aus der Premier League beobachten ihrerseits das Geschehen in Deutschland. Dem FC Chelsea ist dabei ein Talent des FC Bayern ins Auge gefallen.

Wie der TV-Sender "Sport1" berichtet, sind die Blues an einer Verpflichtung des erst 16-jährigen Torben Rhein interessiert. In der aktuellen Wechsel-Periode kommt ein Wechsel des Mittelfeldspielers aber nicht infrage. Chelsea muss eine von der UEFA verhängte Transfersperre absitzen und darf keine neuen Spieler verpflichten.

Deshalb soll Rhein erst 2020 beim Verein von Teammanager Frank Lampard anheuern. Dann könnte er dem Bericht zufolge gleich einen hoch dotierten Profi-Vertrag unterschreiben.

Der gebürtige Berliner wechselte 2017 aus dem Nachwuchs von Hertha BSC nach München. In der abgelaufenen Spielzeit absolvierte er 26 Spiele für die U17 der Bayern und erzielte dabei beachtliche zwölf Treffer. In der neuen Saison soll er bereits eine Altersklasse höher in der U19 des Rekordmeisters eingesetzt werden.

Auch in der Junioren-Nationalmannschaft kam der Mittelfeld-Akteur bereits zum Einsatz. Zuletzt lief er im Mai für die U16 des DFB auf.

Besonders pikant ist das Interesse von der Insel angesichts des langwierigen Pokers um Callum Hudson-Odoi. Das 18-jährige Juwel des FC Chelsea steht bereits seit Monaten auf dem Wunschzettel des deutschen Meisters. Aktuell deutet vieles jedoch auf einen Verbleib des Offensivspielers hin.

Nun hat der sechsmalige Premier-League-Champion die Spieß anscheinend umgedreht.