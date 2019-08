Delaney adelt Neuzugang Hummels

Lars Baron, getty

Thomas Delaney freut sich über die Verstärkung durch Mats Hummels

Nachdem zuletzt Axel Witsel bei Neuzugang Mats Hummels ins Schwärmen geriet, lobte nun auch Thomas Delaney den neuen Innenverteidiger von Borussia Dortmund in höchsten Tönen.

"Ganz klar, er ist ein Topspieler, auch international. Er hat eine Ruhe in seinem Spiel, man sieht das nicht oft", adelte Delaney seinen neuen Mitspieler gegenüber "Sky" und ergänzte: "Er hat Selbstvertrauen mit und ohne Ball und gewinnt fast alle Zweikämpfe. Er wird zu 100 Prozent ein Profit für uns sein."

Durch die Verpflichtung von Hummels erhofft sich Delaney auch mehr Unterstützung für die defensiven Mittelfeldspieler im Aufbauspiel. "Mit einem Typen wie Mats kommt auch mehr von ganz ganz hinten. Das brauchen wir", stellte der Däne fest: "Ich hoffe, dass Mats ein Anführer für uns wird. Das hilft natürlich auch mir und Axel Witsel."

Auch Witsel hob bereits die Stärken von Hummels hervor. Die Mannschaft habe "von Anfang an" gespürt, welchen "Einfluss er im Training und in den Tests einbringt", so der Belgier gegenüber dem "kicker".

Hummels kehrte nach drei erfolgreichen Jahren beim FC Bayern für eine Ablösesumme von bis zu 35 Millionen Euro zur Borussia zurück. Im Test gegen den FC Schweinberg trug er in Abwesenheit von Marco Reus und nach Auswechslung von Lukasz Piszczek gar bereits die Kapitänsbinde.