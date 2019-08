Sané-Wechsel steht unmittelbar bevor

unknown

Leroy Sané wechselt wohl zum FC Bayern München

Der monatelange Poker um Leroy Sané von Manchester City befindet sich offenbar auf der Zielgeraden. Der Nationalspieler hat sich wohl für einen Wechsel zum FC Bayern München entschieden.

Wie der "kicker" berichtet, steht ein Transfer von Sané nach München unmittelbar bevor. Demnach unterschreibt der Flügelstürmer einen Vier- bis Fünfjahresvertrag beim FC Bayern. Seine Ablösesumme soll bei über 100 Millionen Euro liegen.

Damit würde der Rekordmeister den zweiten Rekordtransfer innerhalb eines Transferfensters tätigen. Für Lucas Hernández überwiesen die Münchner 80 Millionen Euro an Atlético Madrid.

Auch laut "Bild" will sich Sané dem deutschen Double-Sieger anschließen. Allerdings müssten noch letzte Details geklärt werden. Eine "kleine Chance des Scheiterns" bestehe nach wie vor.

Sané löst Lewandowski als Topverdiener ab

Das Boulevardblatt hat außerdem das zukünftige Gehalt von Sané enthüllt. Im Jahr soll er 20 Millionen Euro einstreichen, sodass der gesamte Deal rund 200 Millionen Euro kostet. Bisheriger Topverdiener der Bayern ist Robert Lewandowski mit 16 Millionen Euro.

In der Causa Sané wird sich der FC Bayern allerdings in Zukunft öffentlich zurückhalten, bis es etwas offizielles zu verkünden gibt. Die Münchner Führungsebene wolle keine "Wasserstandsmeldungen" mehr abgeben, offensive wie zurückhaltende Äußerungen seien nicht zielführend, so etwa der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge.

Der Bayern-Boss hatte zuvor Trainer Niko Kovac öffentlich gerügt, nachdem sich dieser "zuversichtlich" gezeigt hatte, Leroy Sané künftig in München begrüßen zu können.

Mit der medial ausgetragenen Schelte wollte der FC Bayern die Verantwortlichen von Sané-Klub Manchester City besänftigen und sicherstellen, dass diese die Aussagen mitbekommen. Das sollte gelungen sein: Kurz nach Veröffentlichung wurden die Zitate verbreitet, die Bayern trugen über die klubeigenen Kanäle ihr Übriges dazu bei.