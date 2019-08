Gulácsi heiß begehrt: Intensiviert RB das Werben um Nübel?

Stuart Franklin, getty

Alexander Nübel wird von mehreren Topklubs umworben

Der Vertrag von Alexander Nübel beim FC Schalke 04 läuft im Sommer 2020 aus. Bislang hat der U21-Nationaltorwart noch nicht verlängert. Den Königsblauen droht ein ablösefreier Abgang. Doch womöglich schlägt RB Leipzig schon in diesem Transferfenster zu. Peter Gulácsi, Stammkeeper der Sachsen, steht Berichten zufolge bei gleich zwei Top-Klubs auf dem Wunschzettel.

Laut der portugiesischen Zeitung "Record" will Benfica aus Lissabon in Kürze erste Gespräche über ein Transfer führen. Noch konkreter ist "Bild" zufolge das Werben des FC Sevilla. Die Spanier sollen bereits drei konkrete Angebote für den ungarischen Nationalspieler abgegeben haben. Leipzig lehnte jedoch alle Offerten ab, die höchste soll zwölf Millionen Euro betragen haben.

Der 29-Jährige kassierte in der vergangenen Bundesliga-Saison in 15 von 33 Spielen kein Gegentor. Zudem wehrte der Ungar 59 Prozent aller Großchancen ab, was ebenfalls der Spitzenwert der Liga ist. RB will nun den noch bis 2022 laufenden Vertrag Gulacsis vorzeitig verlängern.

Sollte Gulácsi tatsächlich Leipzig verlassen, braucht RB dringend einen neuen Torhüter. Zuletzt wurde Alexander Nübel immer wieder mit dem Vizemeister von 2017 in Verbindung gebracht. "Alex ist ein interessanter Torwart, den ich aus unserer gemeinsamen Zeit in Paderborn kenne", sagte Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche.

Bis 2020 ist das aktuelle Arbeitspapier von Alexander Nübel beim FC Schalke noch datiert. Seit Wochen versuchen die Verantwortlichen, den 22-Jährigen zu einer neuen Unterschrift zu bewegen. Doch Nübel zögert. Die Tendenz, so berichtet die "Sport Bild", geht dahin, dass dies auch so bleiben und der Schlussmann den Klub spätestens im nächsten Jahr verlassen wird.

Wird Schalke bei entsprechendem Angebot schwach?

RB Leipzig wäre laut "Sport Bild" bereit gewesen, bis zu 15 Millionen Euro für den Torhüter zu zahlen. Allerdings sieht sich Nübel in der kommenden Saison weiterhin im Trikot des FC Schalke. Ein Wechsel im Sommer 2019 käme demnach nicht infrage.

Eigentlich wollen die Leipziger im nächsten Jahr einen neuen Anlauf starten. Doch womöglich müssen die Sachsen noch in diesem Sommer in die Transferoffensive gehen, sollte sich Gulácsi für einen Wechsel entscheiden. "fussballeck" spekuliert darüber, dass Schalke bei einem entsprechenden Angebot für Nübel schwach werden könnte.

Sollte der 22-Jährige nicht verlängern, wäre aktuell schließlich die letzte Gelegenheit, Geld mit Nübel zu machen. Allerdings mischen auch der FC Bayern München und Borussia Dortmund um Poker um den Youngster mit.