Bobic über Hinteregger: Video hat "eine Rolle gespielt"

Matthias Hangst, getty

Martin Hinteregger kehrt zu Eintracht Frankfurt zurück

Selten hat ein Transfer so viele Nebengeräusche produziert, wie im Fall von Martin Hinteregger. Dass jene Geräusche dabei halfen, den Wechsel vom FC Augsburg zu Eintracht Frankfurt zu beschleunigen, hat SGE-Sportvorstand Frei Bobic nun ganz offen zugegeben.

Nach langen und zähen Verhandlungen machte die Eintracht aus Frankfurt den Transfer von Martin Hinteregger am Donnerstag endlich perfekt. Zuvor geriet der Österreicher mit einem Video in die Schlagzeilen, das ihn ganz offenbar stark angetrunken auf einem Stadtfest in Bad Häring zeigt. Ausgerechnet jenes Video hat dabei geholfen, den Transfer über die Bühne zu bringen, glaubt SGE-Sportvorstand Fredi Bobic.

"Natürlich hat auch das Video eine gewisse Rolle gespielt", gab Bobic nach dem Europa-League-Spiel der Hessen gegen den FC Flora offen zu. Allerdings sei das Video bei dem Transfer nicht der entscheidende Faktor gewesen: "Ich glaube aber, dass das zu einem Zeitpunkt war, zu dem Augsburg gesprächsbereit war."

Gesprächsbereit zeigten sich die Augsburger zwar, gleichzeitig präsentierte sich das Team um Stefan Reuter in den letzten Wochen aber als äußerst hartnäckiger Verhandlungspartner. Die Augsburger beharrten auf ihrer Ablöseforderung und lehnten laut übereinstimmenden Meldungen mehr als nur ein Angebot für Hinteregger ab.

Bobic über Hinteregger: "Da muss er ein bisschen aufpassen"

Dass es womöglich zu Ungereimtheiten zwischen den beiden Klubs kommen und der Transfer in Zukunft für Unstimmigkeiten sorgen könnte, glaubt Bobic nicht: "Wir haben gar nichts provoziert. Wir haben mit Augsburg eine Lösung gefunden, wo jeder sein Gesicht wahrt."

Eine klare Ansage richtete Bobic derweil an Hinteregger. Auch er habe solche Situationen als Spieler erlebt, gutheißen "will ich das aber auch nicht". Der 26-Jährige sei "ein guter Junge. Aber solche Dinge", so Bobic, "da muss er ein bisschen aufpassen. Heutzutage wird alles aufgenommen." Der Österreicher werde sich in Frankfurt aber unterordnen, ist Bobic überzeugt: "Keine Angst."

Lobend erwähnte Bobic das offensive Werben der Frankfurter Fans, bei denen Hinteregger in der letzten Saison eine Art Kultstatus erlangte. "Sie haben riesen Aktionen gemacht, zum Beispiel bei der Tour de France 'Free Hinti' auf die Straße geschrieben", ist der Sportvorstand überzeugt, dass auch die Anhänger dafür sorgten, dass Hinteregger unbedingt zurück zur Eintracht wollte.