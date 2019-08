Wüsten-Wechsel? Ribéry wohl kurz vor Unterschrift

unknown

Zieht es FC-Bayern-Legende Franck Ribéry in die Golfregion?

Franck Ribéry steht nach Informationen der "Bild"-Zeitung unmittelbar vor einem Wechsel nach Saudi-Arabien oder Katar. Der ehemalige Star des FC Bayern München soll in dieser Region in Kürze einen neuen Kontrakt unterschreiben.

Wie die Zeitung ohne Angaben von Quellen am Donnerstagabend berichtete, soll der 36 Jahre alte Franzose bereits am Freitag zur Vertragsunterschrift an den Golf reisen.

Am Donnerstag habe er einen Medizincheck in München absolviert. Ribéry hatte zwölf Jahre für den FC Bayern gespielt. Sein Vertrag war nach der vergangenen Saison nicht verlängert worden.

Zuletzt berichtete die französische Zeitung "L'Équipe", dass Ribéry Angebote von zahlreichen Klubs vorliegen würden, unter den Interessenten sollen sich auch einige Top-Klubs befinden. Damals hieß es allerdings, Ribéry habe sportlich wenig attraktiven Vereinen aus China und der Golf-Region eine Absage erteilt.

Wie ernst es Ribéry mit der Fortführung seiner Karriere meint, zeigt seine Entscheidung, extra einen Fitnesscoach zu engagieren.

"Ich will noch zwei Jahre in einem ambitionierten Klub spielen", erklärte das Bayern-Urgestein bereits vor mehreren Wochen gegenüber "L'Équipe". Er sei weiterhin auf der Suche nach einer sportlichen Herausforderung. Diese würde er in Katar oder Saudi-Arabien allerdings nur in überschaubarem Umfang vorfinden.