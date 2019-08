Mario Götze lässt Wechsel "nach Amerika" offen

Christian Kaspar-Bartke, getty

Mario Götze steht beim BVB noch bis 2020 unter Vertrag

Mario Götze und der BVB wollen sich vor dem Bundesliga-Start zusammensetzen, um über eine Ausdehnung des aktuellen Arbeitspapieres zu diskutieren. Generell kann sich der Offensivstar von Borussia Dortmund aber schon vorstellen, irgendwann einmal ins Ausland zu wechseln.

"Was heißt Pläne?", fragte Götze im Interview mit dem Streamingdienst "DAZN" zurück: "Ich meine, im Fußball ist es so: Dadurch, dass alles so komprimiert ist auf 15 Jahre, ist es total schwer zu sagen: 'Ich will jetzt hierhin oder dorthin gehen'. Es kann so viel passieren, gerade wenn man das letzte Jahr oder die Jahre davor sieht."

Im Zuge seines Wechsels im Sommer 2016 vom FC Bayern zurück zu Borussia Dortmund unterzeichnete der heute 27-Jährige einen Vertrag bis 2020. Nach einigen gesundheitlichen Problemen und Schwierigkeiten bei der Umstellung auf das Offensivspiel von Trainer Lucien Favre zeigte Götze eine starke Rückrunde. Der BVB sendete früh klare Signale, vorzeitig verlängern zu wollen.

Bislang soll es Medienberichten zufolge jedoch unterschiedliche Auffassung über das neue Arbeitspapier geben. "Bild" und "kicker" zufolge bietet Dortmund rund 20 Prozent weniger Gehalt, Götze hält sich auch daher alle Optionen offen.

Götze will mit dem BVB um Titel spielen

"Hätte ich am Anfang gesagt, dass ich zehn Jahre in der Bundesliga spiele, hätte ich auch nicht gewusst, ob das so kommen wird", so Götze nun. Ob er nach Vertragsende oder später in seiner Karriere "ins Ausland geht" wisse er nicht. Mit einem Wechsel "nach Amerika" liebäugelt der fünffache Deutsche Meister aber schon.

Die momentane Situation beim BVB sei allerdings äußerst zufriedenstellend, hob Götze hervor. "Momentan bin ich sehr positiv, der Trainer macht einen positiven Eindruck, die Mannschaft ist sehr, sehr positiv gestimmt. Dass wir um einen Titel spielen können und die Chance haben in der Champions League weit zu kommen, ist für mich als Spieler einfach wichtig." Die Möglichkeit, überhaupt Titel gewinnen zu können, sei "ein wichtiger Faktor".