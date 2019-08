Schalke-Boss rudert nach Skandal-Aussage zurück

Christof Koepsel, getty

Schalke-Boss Clemens Tönnies hat mit rassistischen Aussagen irritiert

Seit 2001 leitet Clemens Tönnies als Aufsichtsratsvorsitzender die Geschicke des FC Schalke 04 und führte den Fußball-Klub durch so manch unruhiges Fahrwasser. Doch am Donnerstagabend kam der 63-Jährige in seiner Funktion als Chef des zweitgrößten Schweine-Schlacht-Imperiums in Europa bei einer Veranstaltung in Paderborn gehörig vom Kurs ab.

Als es beim 'Tag des Handwerks' in Paderborn, zu dem Tönnies als Redner geladen wir, in einer Diskussion um Wege, den Klimawandel zu bremsen ging, erklärte der Schalke-Boss, dass er gegen höhere Steuern sei.

Stattdessen solle man lieber jährlich 20 Kraftwerke in Afrika finanzieren. Tönnies irre Begründung: "Dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn's dunkel ist, Kinder zu produzieren." Laut Medienberichten sei die Reaktion im Saal eine Mischung aus Irritation und Beifall gewesen.

Am Freitag ruderte Tönnies via Twitter zurück: "Ich möchte meine Aussage zum Thema Auswirkungen beim Klimawandel richtigstellen. Ich stehe als Unternehmer für eine offene und vielfältige Gesellschaft ein. Meine Aussage zum Kinderreichtum in afrikanischen Ländern tun mir leid. Das war in Inhalt und Form unangebracht", schrieb der Unternehmer.

Auf der Schalke-Homepage legte der 63-Jährige nach: "Als Vorsitzender des Aufsichtsrats des FC Schalke 04 stehe ich 1.000 prozentig hinter unseren Vereinswerten. Dazu gehört der Einsatz gegen Rassismus, Diskriminierung und Ausgrenzung.Vor diesem Hintergrund möchte ich mich explizit bei euch, den Fans, Mitgliedern und Freunden des FC Schalke 04, für meine Aussage beim Tag des Handwerks entschuldigen. Sie war falsch, unüberlegt und gedankenlos und entsprach in keiner Weise unserem Leitbild. Es tut mir sehr leid", so Tönnies.