Pfiffe oder Beifall? Stimmungstest für Hummels

Joe Robbins, getty

Mats Hummels will mit dem BVB den ersten Titel gewinnen

Die Mitspieler und Verantwortlichen sind voll des Lobes über Mats Hummels. Doch wie reagieren die Dortmunder Fans auf den Rückkehrer?

Seine erste Bewährungsprobe hat Mats Hummels bestanden. Als Neuzugang musste er im Trainingslager von Borussia Dortmund in der Schweiz traditionsgemäß seine Gesangskünste unter Beweis stellen. Bei "Jein" von Fettes Brot glänzte Hummels zwar nicht so wie als Innenverteidiger auf dem Platz, doch die Mitspieler waren zufrieden und hatten ihren Spaß.

Der viel wichtigere Stimmungstest steht Mats Hummels im Dortmunder Fußball-Tempel am Samstag im Supercup (20:30 Uhr) gegen seinen Ex-Klub Bayern München aber erst noch bevor. Die spannende Frage lautet: Pfiffe oder Beifall - wie werden die BVB-Fans den Rückkehrer empfangen?

Sebastian Kehl glaubt die Antwort zu kennen. "Ich gehe fest davon aus, dass Mats nicht mit Pfiffen begleitet wird. Man spürt, dass sich 90 Prozent aller Fans über den Wechsel freuen. Den einen oder anderen wird Mats mit seiner Leistung überzeugen", sagte der Lizenzspieler-Abteilungsleiter und bezeichnete Hummels "als Baustein, der uns in der letzten Saison gefehlt hat."

BVB-Star Hummels hilft kleinem Jungen am Flughafen

Bei seinen neuen Mitspielern wurde der Weltmeister von 2014 nicht nur aufgrund seines musikalischen Beitrags mit offenen Armen empfangen. "Er hat viel Ruhe in seinem Spiel. Das sieht man nicht oft. Er gewinnt fast alle Zweikämpfe und hat mit und ohne Ball viel Selbstvertrauen", stellte Thomas Delaney vor der Rückreise aus Bad Ragaz fest.

In der Schweiz schwieg der ansonsten so meinungsstarke Hummels gegenüber den Medien, dafür ging er bei den zahlreich mitgereisten Fans in die Offensive. Geduldig schrieb er Autogramme und posierte für Selfies mit den Anhängern.

Einen Fan hat der 30-Jährige zuletzt besonders glücklich gemacht. Nachdem einem 13-jährigen Jungen bei einem Flug von München nach Dortmund an der Sicherheitskontrolle ein Fußball abgenommen wurde, besorgte sich Hummels seine Adresse und stand 45 Minuten nach der Landung vor dessen Haustür und überreichte ihm vier BVB-Bälle.

"Aus dem Ball hätte die Luft rausgelassen werden müssen, weil aufgepumpte Bälle nicht im Flieger erlaubt sind. Der Junge fing an zu weinen, dann war es für mich eine Selbstverständlichkeit zu helfen", sagte Hummels der "Bild"-Zeitung.

Favre lobt: "Bringt uns viel Qualität, nicht nur sportlich"

Solche Aktionen erhöhen natürlich seine Sympathiewerte. Als vor drei Jahren sein Wechsel zum großen Rivalen nach München bekannt wurde, entwickelten sich die Heimspiele teils zu einem Spießrutenlauf. Doch die Mehrzahl der BVB-Anhangs dürfte froh sein, dass der Leitwolf wieder da ist.

Die Verantwortlichen sind es jedenfalls. Besonders von der großen Erfahrung des Ex-Nationalspielers, der für einen Sockelbetrag von 31 Millionen Euro vom deutschen Rekordmeister ins Revier zurückgekehrt ist, verspricht man sich viel. Hummels stehe "in erster Linie für sportliche Qualität, aber auch für Führungsqualität", betonte Sportdirektor Michael Zorc im "SID"-Interview.

Hummels will in Dortmund an die erfolgreiche Zeit unter Jürgen Klopp mit den Meisterschaften 2011 und 2012 anknüpfen. Er soll der in der vergangenen Saison teils wackligen Abwehr mehr Stabilität verleihen und für die jungen Spieler ein Orientierungspunkt sein.

Sein Ehrgeiz war schon in den ersten Wochen spürbar, auch wenn sein Auftreten laut Trainer Lucien Favre noch "diskret" gewesen sei. "Er bringt uns viel Qualität, nicht nur sportlich. Ich denke, er gibt unserem Spiel etwas, was in der vergangenen Saison ein bisschen gefehlt hat", sagte Marco Reus.

Kein Wunder also, dass er bei seinen ehemaligen Mitspielern schon vermisst wird. "Mats ist ein wunderbarer Fußballer, der bereits jetzt auf eine große Karriere zurückblicken kann. Er war unglaublich. Wir werden ihn definitiv sehr vermissen, weil er nicht nur ein großartiger Spieler, sondern auch eine Persönlichkeit ist", sagte Thiago in einem Interview mit "Goal" und "Spox". Am Samstag kommt es zumindest für 90 Minuten zu einem Wiedersehen.