Bericht: Gbamin-Wechsel nach England fix

Alex Grimm, getty

Gbamin wechselt zum FC Everton und spielt viel Geld in die Kassen der Mainzer

Der Wechsel von Jean-Pierre Gbamin vom FSV Mainz 05 deutete sich in den vergangenen Stunden bereits an, nun scheint der Transfer des Ivorers zum FC Everton aus der englischen Premier League fix zu sein.

Wie "bild" erfahren haben will, wechselt Gbamin für 25 Millionen Euro zum den Toffees. Bonus-Zahlungen eingerechnet, soll die Ablösesumme noch auf 27 Mio. Euro steigen können. Der 23-jährige Mittelfeldspieler, der in Mainz bis 2023 unter Vertrag stand, unterschreibt beim Stadtrivalen des FC Liverpool dem Vernehmen nach einen Fünfjahresvertrag.

Nach seinem verlängertem Urlaub nach dem Afrika Cup kehrte Gbamin offenbar gar nicht erst zu den Mainzern zurück, sondern "kümmert sich um seine Zukunft und erledigt gewisse Dinge", erklärte 05-Sportvorstand Rouven Schröder noch wenige Stunden vor der Fix-Meldung von "bild".

Nachdem Gbamin im Sommer 2016 für fünf Millionen Euro vom RC Lens in die Bundesliga wechselte, spielte er sich nach kurzer Eingewöhnungsphase in der Startelf der Rheinhessen fest. In drei Spielzeiten absolvierte der Rechtsfuß 86 Partien in der deutschen Eliteklasse und erzielte drei Treffer.