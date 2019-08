Generalprobe geglückt: FC Schalke siegt gegen Villarreal

Christof Koepsel, getty

Fußball-Bundesligist Schalke 04 hat zum Abschluss seines Trainingslagers in Österreich zwei Siege eingefahren. Zunächst gewannen die Königsblauen in Mittersill gegen den türkischen Erstligisten Alanyaspor 2:0 (1:0), wenig später setzte sich das Team von Neu-Trainer David Wagner in Saalfelden gegen den spanischen Erstligisten FC Villarreal 3:1 (1:1) durch.

Wagner wechselte zwischen beiden Spielen komplett durch. Gegen Alanyaspor trafen Steven Skrzybski (18.) und Fabian Reese (56.), Ahmed Kutucu musste nach einem Pressschlag in der Kabine behandelt werden.

Im zweiten Spiel gegen Villarreal waren Guido Burgstaller (22.), Nassim Boujellab (49.) und Bastian Oczipka (86.) per Freistoß erfolgreich. Vicente Iborra (35.) hatte zwischendurch ausgeglichen.

In der ersten Runde des DFB-Pokals trifft Schalke am 10. August auf die SV Drochtersen/Assel, zum Ligaauftakt müssen die Knappen eine Woche später zu Borussia Mönchengladbach reisen.

FC Schalke 04 : FC Villarreal 3:1

Tore: 1:0 Guido Burgstaller (21.), 1:1 Vicente Iborra (35.), 2:1 Nassim Boujellab (48.), 3:1 Bastian Oczipka (86.)

Aufstellung Schalke: Nübel - Oczipka, Nastasic, Stambouli, Kenny - Harit (ab 77. Eggert), Mascarell, Serdar (ab 77. Firat), Boujellab (ab 67. Ceka) - Raman (ab 71. Candan), Burgstaller (ab 85. Lübbers)

+++ Fazit +++

Der FC Schalke 04 belohnt sich im letzten Testspiel gegen den FC Villarreal für eine starke Leistung und gewinnt am Ende durchaus verdient mit 3:1. Schon in der ersten Halbzeit hatte Burgstaller die Knappen in Führung gebracht, ehe Iborra noch vor der Pause ausglich. Nach dem Seitenwechsel legte der Revierklub dann eine Schippe drauf. Boujellab stellte nach einem schönen Konter den alten Abstand wieder her. In der Folge ließ Villarreal eine Vielzahl an guten Torchancen aus. Schalke dagegen blieb vor dem Tor konsequent und nutzte die sich bietenden Gelegenheiten. Oczipka markierte den Endstand mit einem direkt verwandelten Traumfreistoß. Vor dem Pflichtspielauftakt am Samstag in einer Woche tankt Königsblau so die dringend benötigte Portion Selbstvertrauen.

+++ 90. Minute Abpfiff 2. Halbzeit und Spielende +++

+++ 90. Minute +++

Villarreal erspielt sich noch einen letzten Eckball, den Stambouli am ersten Pfosten entschärft. Direkt danach ist Schluss.

+++ 89. Minute +++

Der Sieg, an dem es spätestens jetzt nichts mehr zu rütteln gibt, bedeutet für die Schalker natürlich eine Menge Selbstvertrauen für den anstehenden Pflichtspielauftakt.

+++ 86. Minute Tooor für den FC Schalke 04, 3:1 durch Bastian Oczipka +++

Tolles Freistoßtor des Linksverteidigers! Oczipka schlenzt den ruhenden Ball aus zentraler Position 18 Meter vor dem Tor gekonnt über die Mauer in den rechten Knick. Fernández streckt sich vergebens, dieser Schuss passt perfekt!

+++ 85. Minute +++

Fabian Lübbers ist der letzte Akteur, der noch auf der Schalker Bank saß. Jetzt darf auch der Verteidiger noch ein paar Minuten spielen.

+++ 81. Minute +++

Auch wenn es nur ein Testspiel ist, verlieren will der FC Villarreal keineswegs. Der eingewechselte Daniel Raba fackelt 24 Meter vor dem Tor nicht lange und zielt ins rechte Eck. Mit einer etwas ungelenk aussehenden Parade entschärft Nübel diesen Versuch.

+++ 77. Minute +++

S04-Coach Wagner gibt noch zwei weiteren Akteuren aus der U23 eine Chance, sich zu beweisen. Berkan Firat und Christian Eggert, beide schon mit Einsätzen im ersten Testspiel des Tages gegen Alanyaspor, bekommen noch einmal rund 15 Minuten Spielzeit.

+++ 75. Minute +++

Burgstaller aus der Drehung! Nach einer schönen Kombination über Kenny, Harit und Ceka kommt die Kugel zu Burgstaller. Der Österreicher steht mit dem Rücken zum Tor, das hindert den Österreicher allerdings nicht an einem Abschluss. Sein Versuch aus der Drehung wird noch entscheidend geblockt.

+++ 73. Minute +++

Die Schalker Führung steht auf wackeligen Beinen. Cazorla tritt eine Ecke in die Mitte, dort schlägt Nastasic ein Luftloch. Ibrorra in seinem Rücken ist davon so überrascht, dass er den Ball aus fünf Metern nicht mehr ins, sondern übers Tor drückt.

+++ 71. Minute +++

Unterdessen ist auch Benito Raman nicht mehr dabei. Den Belgier ersetzt Fatih Candan. Auf dem Platz macht Toko Ekambi weiter auf sich aufmerksam. Der Stürmer verzieht erst aus der Distanz, wenige Sekunden später prüft er Nübel mit einem scharfen Schuss im kurzen Eck.

+++ 67. Minute +++

Während Villarreal mit der Ausführung des nächsten Ecke wartet, muss Boujellab auf dem Feld behandelt werden. Der Torschütze kann nicht weitermachen und muss runter. Für ihn kommt Jason Ceka.

+++ 63. Minute +++

Iborra holt gegen Nastasic eine Ecke heraus. Wieder kurz ausgeführt, spielen die Spanier drei schnelle Pässe in den Strafraum. Gaspar kann die Kugel vor einer etwaigen Hereingabe nicht richtig kontrollieren, die Kugel dotzt vom Fuß des Kapitäns ins Toraus.

+++ 61. Minute +++

Toko Ekambi, der mittlerweile eingewechselt wurde, zündet an der linken Außenlinie den Turbo und schüttelt erst Serdar, dann Boujellab ab. Beim nächsten Übersteiger rutscht der Kameruner dann aus, die Chance ist dahin.

+++ 59. Minute +++

Villarreal ist jetzt wieder besser in der Partie. Die Spanier führen eine Ecke kurz aus, Moi Gómez flankt anschließend vom rechten Strafraumeck in die Mitte. Dort setzt sich Pau Torres im Kopfballduell durch und verlängert die Hereingabe in Richtung Tor. Der Kopfball landet nur knapp neben dem langen Pfosten.

+++ 56. Minute +++

Jetzt wieder Villarreal: Quintillà flankt scharf von der linken Seite in die Mitte. Dort verpassen mit Cazorla und Gerard Moreno gleich zwei Spieler in Gelb die Hereingabe. Das war knapp.

+++ 53. Minute +++

Kenny verbucht den nächsten Abschluss. Der englische Außenverteidiger wird im Strafraum aber mal überhaupt nicht angegriffen, schlägt noch einen Haken um einen halbherzig verteidigenden Spanier und schließt aus elf Metern mit seinem schwächeren linken Fuß ab. Dementsprechend weit geht der Schuss allerdings auch über das Tor.

+++ 51. Minute +++

Schalke bleibt am Drücker. Albiol klärt in letzter Sekunde vor dem einschussbereiten Raman zur Ecke. Der Standard bleibt dann ohne Folge.

+++ 48. Minute Tooor für den FC Schalke 04, 2:1 durch Nassim Boujellab +++

Schalke kommt gut aus der Kabine! Ganz anders der FC Villarreal, der im Mittelfeld viel zu unsortiert ist. Das nutzt Harit, treibt die Kugel aus dem Mittelkreis weit in die gegnerische Hälfte und legt 20 Meter vor dem Tor auf die linke Seite zu Boujellab. Der Youngster nimmt den Ball einmal an und schweißt die Kugel dann ins lange Eck! Eine Vorlage, ein Treffer, starke Leistung von Boujellab.

+++ 46. Minute Anpfiff 2. Halbzeit +++

+++ Halbzeitfazit +++

Pause in Saalfelden, im letzten Testspiel des FC Schalke 04 gegen den FC Villarreal steht es nach 45 Minuten 1:1 unentschieden. Beide Mannschaften zeigen eine ansprechende Leistung, die Spielanteile wechselten in den Phasen der ersten Halbzeit mehrfach. Die Spanier erwischten den besseren Start, Bacca vergab die erste richtig gute Möglichkeit. Schalke brauchte rund 15 Minuten, um in die Partie zu finden. Dann war es Burgstaller, der nach schönem Zuspiel von Boujellab zur Führung traf. Raman hätte wenige Minuten gar auf 2:0 erhöhen müssen. In der Folge kippte das Spiel wieder leicht zu Gunsten Villarreals. Mit direktem Kurzpassspiel kombinierten sich die Spanier mehrfach bis kurz vor das Tor von S04-Keeper Nübel, der die Schalker erstmals als Kapitän auf den Platz führte. Schließlich belohnte Iborra die Angriffsbemühungen mit dem verdienten Ausgleich. Insgesamt ist es eine muntere Partie, beide Mannschaften spielen mit offenem Visier. Bis gleich!

+++ 45. Minute Abpfiff 1. Halbzeit +++

+++ 45. Minute +++

Schalke versucht sich im Spielaufbau auf Teufel komm raus spielerisch zu befreien. Das gelingt in den Minuten vor der Pause immer seltener. Dadurch bringen sich die Königsblauen oftmals selbst in Bedrängnis.

+++ 43. Minute +++

Anguissa erwischt Harit bei einem Zweikampf unglücklich auf dem Fuß. Der Marokkaner muss sich kurz schütteln, beißt dann auf die Zähne und kann weitermachen.

+++ 41. Minute +++

Villarreals Kapitän Gaspar schaltet sich als Rechtsverteidiger immer wieder in die Offensive ein. Dadurch ist besonders Oczipka enorm gefordert und kann seine Flankenläufe noch nicht zur Geltung bringen.

+++ 38. Minute +++

Die Partie nimmt nach dem zweiten Treffer mehr Tempo auf. Beide Mannschaften schaffen es nun, das Mittelfeld schneller zu überbrücken. Die ganz großen Gelegenheiten lassen noch auf sich warten.

+++ 35. Minute Tooor für den FC Villarreal, 1:1 durch Vicente Iborra +++

Ausgleich! Cazorlas Flanke wird zunächst abgefangen, allerdings landet auch der zweite Ball beim spanischen Strategen. Parallel zur Strafraumlinie dribbelt Cazorla, ehe er die Kugel zwischen Nastasic und Oczipka hindurchcipt. Iborra nimmt den Ball einmal an und platziert den Flachschuss aus zehn Metern unhaltbar im rechten Eck.

+++ 32. Minute +++

Missverständnis zwischen Burgstaller und Serdar: In der eigenen Hälfte rechnet der ehemalige Mainzer nicht mit einem Rückpass und lässt sich die Kugel von Gerard Moreno abluchsen. Der Spanier fackelt nicht lange und feuert aus 22 Metern direkt drauf. Stambouli wirft sich energisch in den Schuss und blockt erfolgreich.

+++ 30. Minute +++

Die erste halbe Stunde ist um, bis hier hin macht Schalke einen ordentlichen Eindruck. Nach anfänglicher Druckphase der Spanier sind die Königsblauen mittlerweile deutlich besser im Spiel.

+++ 28. Minute +++

Das Momentum liegt jetzt ganz klar beim Revierklub. Zahlreiche Flanken segeln in den Strafraum der Spanier. Dieses Mal ist es der bei einem Freistoß aufgerückte Nastasic, der um ein Haar am langen Pfosten einnicken kann. Iborra klärt in höchster Not.

+++ 24. Minute +++

Raman vergibt das sichere 2:0! Villarreal-Keeper Fernández verschätzt sich ordentlich beim Herauslaufen, so prallt die Kugel von Burgstallers Fuß zu Boujellab. Der Vorlagengeber zum 1:0 schaltet auch dieses Mal blitzschnell und legt ab zu Raman, der elf Meter vor dem Tor nur noch einen Verteidiger vor sich hat. Statt die Kugel im Netz unterzubringen, schießt der Belgier Albiol auf der Linie ab. Das muss die doppelte Führung sein!

+++ 21. Minute Tooor für den FC Schalke 04, 1:0 durch Guido Burgstaller +++

Das hatte sich nicht unbedingt abgezeichnet. Kenny steckt auf rechts schön durch für den gestarteten Boujellab. Bereits im Strafraum behält der Youngster die Übersicht und sieht Burgstaller frei vor dem Tor. Der Querpass ist optimal, Burgstaller muss aus sechs Metern nur noch den Fuß reinhalten.

+++ 19. Minute +++

Serdar holt sich für ein rüdes Einsteigen gegen Anguissa eine erste Ermahnung ab. In vermutlich jedem anderen Spiel wäre dieses Einsteigen bereits gelbwürdig.

+++ 18. Minute +++

Die nächste Leichtsinnigkeit von Nübel! Einen viel zu kurz geratener Abstoß fischt Gerard aus der Luft und sprintet direkt auf dem rechten Flügel in Richtung Grundlinie. Mascarell blockt die anschließende Flanke zur Ecke. Den Standard bereinigt dann Nastasic per Kopf.

+++ 15. Minute, Gelbe Karte für Guido Burgstaller (FC Schalke 04) +++

Burgstaller echauffiert sich derart über einen Pfiff des Schiedsrichters, dass er prompt die Gelbe Karte sieht. In einem Testspiel durchaus eine noch unnötigere Aktion, als in der Bundesliga.

+++ 14. Minute +++

Nastasic findet Kenny mit einem langen Pass auf der rechten Seite. Der englische U21-Nationalspieler bringt eine scharfe Flanke von der Eckfahne, die Hereingabe ist dann sichere Beute für Keeper Fernández.

+++ 12. Minute +++

Kein schlechter Ansatz: Serdar nimmt Harit auf der linken Seite mit. Der Marrokaner zieht mit Tempo in den Strafraum und legt auf Höhe des Elfmeterpunkts quer auf Burgstaller. Der Angreifer ist einen Schritt zu spät, Pau Torres drischt die Kugel aus der Gefahrenzone.

+++ 9. Minute +++

Dicke Chance für Bacca! Der Kolumbianer drückt eine flache Flanke am kurzen Pfosten nur hauchdünn am Tor vorbei. Nastasic kann den Angreifer nicht mehr rechtzeitig bedrängen, Nübel wäre wohl ohne Chance gewesen.

+++ 8. Minute +++

Nübel hat große Probleme, einen hohen Schlag in den Strafraum festzuhalten. Die Kugel flippert durch den Sechzehner, ehe der Keeper sicher zupackt. Iborra war einen Schritt zu spät, um den Ball einzuschieben.

+++ 7. Minute +++

Im Spielaufbau lässt sich Serdar zwischen die beiden Innenverteidiger Stambouli und Nastasic fallen und zieht die Partie aus dieser Dreierreihe aus. Dadurch können sich die Außenverteidiger höher positionieren.

+++ 4. Minute +++

Wieder geht es über die linke Seite, dieses Mal wird Oczipkas Flanke jedoch geblockt. Anschließend legt der Verteidiger den Rückwärtsgang ein und spielt die Kugel über die Abwehrreihe auf die andere Seite.

+++ 2. Minute +++

Die Knappen nähern sich das erste Mal an. Harit steckt durch für Raman, der im Laufduell mit Gaspar allerdings zunächst noch den Kürzeren zieht.

+++ 1. Minute Anpfiff 1. Halbzeit +++

Der Ball rollt! Schalke spielt in den neuen blauen Heimtrikots, Villarreal agiert ganz in gelb.

+++ Die Spieler laufen ein +++

Die 22 Akteure betreten das Spielfeld! Der FC Schalke wird von Kapitän Alexander Nübel angeführt.

+++ Rückblick auf das erste Testspiel +++

Am Mittag hatte der FC Schalke den türkischen Erstligisten Alanyaspor mit 2:0 besiegt. Die Highlights im Video:

+++ Pablo Fornals verlässt das Gelbe U-Boot +++

Trotz der durchwachsenen Saison konnte Pablo Fornals auf sich aufmerksam machen. Der Spanier, der jüngst mit der U21 den Titel bei der Europameisterschaft feierte, wechselte für rund 28 Millionen Euro zu West Ham United.

+++ Das ist der FC Villarreal +++

Mit Ausnahme der letzten Saison zählte der FC Villarreal fünf Jahre in Folge zum oberen Tabellendrittel der Primera División. In der abgelaufenen Spielzeit spielte das "Gelbe U-Boot", wie der Verein wegen seiner Trikotfarbe genannt wird, allerdings gegen den Abstieg. Coach Javier Calleja wurde nach dem schwachen Saisonstart entlassen, kehrte nach anhaltender Erfolglosigkeit aber schon nach nicht einmal zwei Monaten auf die Trainerbank zurück. Die kuriose Rückholaktion rettete Villarreal schließlich den Klassenverbleib.

+++ So spielt der FC Schalke +++

Im Vergleich zum ersten Testspiel bietet Trainer David Wagner elf neue Spieler auf. Zwei Neuzugänge stehen dabei in der Startformation: Rechtsverteidiger Jonjoe Kenny (vom FC Everton) und Flügelspieler Benito Raman (von Fortuna Düsseldorf).

+++ Nach kurzer Reise angekommen +++

Nachdem die Knappen in Mittersill gegen Alanyaspor spielten, findet der Test gegen Villarreal im rund 45 Minuten entfernten Saalfelden statt. Die Keeper stehen bereits auf dem Platz und machen sich warm.

+++ Schalker Testspiel im Liveblog +++

Einen Tag vor der Abreise aus dem Trainingslager testet Königsblau gleich zweifach. Am Mittag bezwang der FC Schalke bereits den türkischen Verein Alanyaspor mit 2:0, am Abend folgt die Partie gegen Villarreal. Es ist eine doppelte Generalprobe für den Pflichtspielauftakt in gut einer Woche. Am Samstag, dem 10. August treffen die Schalker in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den SV Drochtersen/Assel. Sieben Tage später steht der erste Spieltag der neuen Bundesliga-Saison auf dem Programm. Schalke ist dann auswärts bei Borussia Mönchengladbach gefordert.

+++ So läuft die Vorbereitung der Schalker +++

Die Testspielbilanz des Sommers liest sich aus königsblauer Sicht nur durchwachsen. Auf zwei Siege gegen Oberhausen (3:1) und eine Bottroper Stadtauswahl (20:1) folgten Unentschieden gegen die SG Wattenscheid (2:2) und den FC Twente (1:1). Niederlagen setzte es gegen Premier-League-Aufsteiger Norwich City (1:2) und den den FC Bologna (2:3). Mit dem Sieg gegen Alanyaspor zeigt die Formkurve nun wieder etwas nach oben.

+++ Mark Uth feiert Comeback +++

Nach mehr als drei Monaten ohne Spiel im königsblauen Trikot durfte sich Mark Uth im Testspiel gegen Alanyaspor über rund 20 Minuten Einsatzzeit freuen. Rabbi Matondo und Jonas Carls sind unterdessen vorzeitig aus dem Trainingslager abgereist. Die Reha-Maßnahmen für die beiden Akteure werden in Gelsenkirchen fortgesetzt.