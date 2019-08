Hitzfeld: "Niko kann bei Bayern eine Ära prägen"

dpa

Ottmar Hitzfeld lobt die Arbeit von Niko Kovac

Der ehemalige FC-Bayern-Trainer Ottmar Hitzfeld glaubt an die Qualitäten von Münchens Coach Niko Kovac. "Niko kann eine Ära bei Bayern prägen", sagte Hitzfeld der "Münchner Abendzeitung".

Kovac habe seine eigene Philosophie und sei von der Außendarstellung her ein Sympathieträger, sagte der 70-Jährige. Vor allem lobte er Kovacs Umgang mit Franck Ribéry und Arjen Robben in der vergangenen Spielzeit. Das, so Hitzfeld, "war Nikos Doktorarbeit, sein Meisterstück". Er wisse aus eigener Erfahrung ganz genau, "wie schwer es ist, Spieler zu trainieren, die vor dem Ende ihrer Karriere stehen".

Bayern-Coach Kovac will Samstag (20:30 Uhr) im Supercup gegen Borussia Dortmund den ersten Titel der Saison nach München holen. Der Supercup sei eine Standortbestimmung, sagte Hitzfeld. "Wenn Dortmund gewinnen sollte, wäre das ein Zeichen, dass der BVB die Bayern angreifen kann in dieser Saison."

Super BVB-Transfers, aber...

Hitzfeld begrüßt es, dass man bei der Borussia "eine neue Philosophie" erkennen könne und man sich mit dem Ziel, Meister werden zu wollen klar positioniert habe. "Ich finde es gut, dass man diese Ambitionen auch formuliert", so Hitzfeld. Auch die Transfers lobt der ehemalige Meister-Trainer des BVB: "Dortmund hat sich sehr gut verstärkt". Hitzfeld warnt aber auch davor, dass "bei vielen guten Spieler im Kader Unzufriedenheit aufkommen kann."