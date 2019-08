Medien: Trapp hat sich für die Eintracht entschieden

Sebastian Widmann, getty

Kevin Trapp steht bei PSG nur noch bis 2020 unter Vertrag

Zwei Leihspieler aus der Vorsaison hat Eintracht Frankfurt bereits fest unter Vertrag genommen. Mit Kevin Trapp soll laut Vorstand Sport Fredi Bobic nun der dritte folgen. Angeblich hat sich der PSG-Keeper bereits für einen Wechsel entschieden.

Wie "Sky" aus dem Umfeld von Kevin Trapp erfahren haben will, wird eine finale Entscheidung in den "nächsten 72 Stunden" erwartet. Derzeit befindet sich der dreifache deutsche Nationalspieler mit Paris Saint-Germain in China, nach der Rückkehr könnte der Transfer schließlich über die Bühne gehen.

Möglich wird der Transfer wohl auch, da sich der FC Porto als ärgster Wettbewerber um die Dienste des 29-Jährigen zurückgezogen haben soll. Die Portugiesen machten am Freitag die Verpflichtung des 31 Jahre alten Argentiniers Augustín Marchesín bekannt.

Zwischen Eintracht Frankfurt und PSG geht es nun "Sky" zufolge in die letzte Runde der Verhandlungen. Bislang soll noch eine Einigkeit über die Höhe der Ablösesumme ausstehen. Maximal liegt diese dem Bericht zufolge bei zehn Millionen Euro.

Zuvor hatte die Eintracht bereits Sebastian Rode von Borussia Dortmund sowie Martin Hinteregger vom FC Augsbrug fest verpflichtet. Beide Spieler spielten bereits in der Rückrunde der abgelaufenen Saison gemeinsam mit Trapp auf Leihbasis für die Hessen.