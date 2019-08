Stimmen nach dem Supercup: "Wir haben ein großes Ziel"

Stuart Franklin, getty

Wenn es nach dem BVB geht, bleibt der Supercup nicht der einzige Titel der Saison

Der BVB hat beim 2:0-Sieg im Supercup gegen den amtierenden Meister und Pokalsieger FC Bayern München vor der Saison bereits das erste Ausrufezeichen im Titelkampf gesetzt und die Titelambitionen für die kommende Spielzeit 2019/20 untermauert. Nach dem Spiel gab es vor allem viel Wirbel um einen vermeintlichen Tritt von Joshua Kimmich gegen Jadon Sancho, vor allem aber viel Zufriedenheit auf Seiten des BVB, der sich auf dem richtigen Weg wähnt, bereits vor der Saison das Ziel Meisterschaft ausgerufen zu haben. Die Stimmen zum Spiel....

Lucien Favre (Trainer BVB): "Wir wollten dieses Spiel unbedingt gewinnen. Bayern war sehr stark, hatte viel Ballbesitz, ich glaube 65%, das ist zu viel. Trotzdem haben wir klare Torchancen herausgespielt und mit Geduld sehr kompakt verteidigt. Wir haben das sehr, sehr gut gemacht."

Micheal Zorc (Sportdirektor BVB): ...

... zum Spiel: "Beide Mannschaften haben da Spiel sehr ernst genommen. Es war ein sehr interessantes Spiel. Bayern hatte wie wie üblich sehr viel Ballbesitz und Dominanz im Spiel. Wir haben es aber sehr gut verteidigt und haben wenig zugelassen und haben aus dem Ballgewinn heraus Torchancen kreiert. Wir hätten bereits zur Halbzeit führen können, aber dann haben wir es ja Gott sie Dank in der ersten Halbzeit gemacht."

... zur Qualität der Mannschaft nach den Transfers von Hummels, Brandt, Hazard, Schulz & Co.: "Ich glaube, dass wir gut aufgestellt sind. Wir fühlen uns sehr wohl mit diesem Kader. Der ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch zu groß - da wird es noch den einen oder anderen Wechsel geben. Aber ansonsten haben wir es bereits in der Vorbereitung gemerkt, dass manche Dinge gut funktionieren."

... zum kurzfristigen Ausfall von Mats Hummels: "Er hat heute morgen ein leichtes Ziehen am Oberschenkel verspürt und da wollten wir kein Risiko eingehen"

... zu den Ambitionen in der Meisterschaft: "Wir haben das sehr deutlich gesagt, der Trainer zieht da auch voll mit. Aber man muss das jetzt nicht im Tagesrhythmus wiederholen."

Marco Reus (Kapitän BVB): "Wenn es bis zum Ende der Saison so weitergeht, unterschreibe ich das. Es war ein guter Auftakt heute, natürlich ist das Spiel kein richtiger Maßstab für die Saison. Das war trotzdem ein sehenswertes Spiel, wir waren heute effektiver und haben auch zu recht gewonnen. Heute haben auch noch viele Jungs gefehlt. Wir wollen diesen Konkurrenzkampf auf dem hohen Niveau. Für diese Saison haben wir ein großes Ziel, das geht nur gemeinsam. Jeder von uns muss aber auch noch viel lernen, vor allem defensiv."

Niko Kovac (Trainer FC Bayern)...

... zum Spiel: "Wir haben das Spiel verloren. Darüber sind wir traurig. Wir haben ein ordentliches, aber kein sehr gutes Spiel gemacht. Wir haben zwei Fehler gemacht, die hat Dortmund ausgenutzt, deswegen sind wir der Verlierer. Ich bin nicht unzufrieden, natürlich war das kein überragend gutes Spiel. Wir müssen unsere Chancen besser nutzen und dürfen nicht in die Stärken der Dortmunder hineinspielen. Man kann schon sehen, dass die Mannschaft hoch angreifen und verteidigen will, wir müssen dann natürlich aufpassen, dass hinten die Post nicht abgeht."

... über den Tritt von Joshua Kimmich gegen Jadon Sancho: "Ich habe die Situation nicht gesehen, daher kann ich das nicht beurteilen. Aber der Josh ist einer, der sowas sicher nicht mit Absicht macht."

Joshua Kimmich (FC Bayern)...

... zum Spiel: "Verdient gewonnen haben sie, besser waren sie aber nicht. Ich habe in der ersten Halbzeit zwei ganz schwache Mannschaften gesehen. In der zweiten Halbzeit kommen wir raus und bekommen sofort das Gegentor. Ich denke, Dortmund hat uns viele Fehler angeboten. Das Problem war, dass wir noch mehr Fehler gemacht haben und Dortmund die dann ausgenutzt hat."

... über seinen Tritt gegen Jadon Sancho: "Es war ein bisschen unglücklich. Ich wollte den Ball mit dem Fuß holen und der Sancho wollte sein Körper reinstellen, um zu verhindern, dass ich an den Ball komme. In dem Moment habe ich aber schon gestochert und treffe ihn unten. Es war nicht so, dass sein Fuß da schon stand und ich nach ihm getreten habe. Ich fand es sehr unglücklich. Ich war dann auch ein bisschen sauer, dass ich die Gelbe bekommen habe, weil es von mir überhaupt keine Absicht war. Ich wollte einfach nur an den Ball, nicht treten, sondern mit der Sohle, deswegen treffe ich ihn auch mit den Stollen."

Manuel Neuer (Kapitän FC Bayern): "Die erste Halbzeit hat mir gut gefallen, da hätten wir auch ein Tor machen können. Dann haben wir die Dortmunder durch eigene Fehler, wie bei den beiden Gegentoren, ins Spiel gebracht. Wenn wir solche Fehler vermieden hätten, wäre die Chance groß gewesen das Spiel für uns zu entscheiden. Grundsätzlich sind wir aber mit der Vorbereitung trotzdem zufrieden.