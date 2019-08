Schalke 04: Viel Personal, viele Fragezeichen

unknown

Der FC Schalke 04 bereitet sich auf die neue Bundesliga-Saison vor

Der FC Schalke 04 muss nach der Katastrophensaison schleunigst wieder in die Spur finden. Der Umbruch der Königlichen gestaltet sich jedoch weiterhin schwierig, auch weil S04 viele Altlasten mit sich trägt. Zwar ist der Revierklub auf vielen Positionen ausreichend besetzt, Qualität fehlt hier und da jedoch. sport.de macht den Kadercheck.

(Vorerst) keine Probleme zwischen den Schalker Pfosten

Mit Alexander Nübel steht bei den Knappen ein künftiger A-Nationalspieler im Tor. Am 22-Jährigen führt bei Schalke längst kein Weg mehr vorbei. Dass Nübel derzeit nicht nur auf Schalke hoch angesehen ist, stellte U21-Trainer Stefan Kuntz bei der Europameisterschaft unter Beweis. Markus Schubert, ablösefrei von Dynamo Dresden gekommen, muss sich mit dem Platz auf der Bank begnügen.

Der 21-jährige Neuzugang kam zwar extra früher aus seinem Urlaub, um Trainer David Wagner Argumente für Einsätze zu liefern. Unter anderem durfte Schubert gleich zu Beginn der Vorbereitung einige Partien bestreiten. Da Schalke aber schnell signalisierte, den umworbenen Nübel keineswegs in diesem Sommer zur Konkurrenz ziehen zu lassen, muss sich der Neue hinten anstellen.

Da Nübels Vertrag jedoch im nächsten Jahr ausläuft und mit dem FC Bayern, RB Leipzig und dem BVB Gerüchten zufolge drei Schwergewichte hinter dem Keeper her sind, verschiebt sich das Problem vorerst nur. Mit der Entscheidung, Nübel zum Kapitän zu machen, könnte Schalke aber das entscheidende Signal gegeben haben.

Zwei Fragezeichen in der Viererkette

Wirklich in die Karten lässt sich Wagner bislang nicht schauen. Klar ist, dass mit dem 47-Jährigen die Viererkette ins Ruhrgebiet zurückkehrt. Mit Ozan Kabak hat Schalke dafür einen wahren Königstransfer getätigt, zumal auch die Bayern Interesse gezeigt haben sollen.

Doch schon kurz nach dem Trainingsauftakt verletzte sich der Youngster, nahm erst am vergangenen Donnerstag wieder das Lauftraining auf. Einsätze zu Saisonbeginn sind fraglich, immerhin fehlt Kabak Spielpraxis.

Gleiches gilt für Salif Sané, der mit der senegalischen Nationalmannschaft beim Afrika Cup erst im Finale scheiterte und Urlaub erhielt. So blieben David Wagner noch Matija Nastasic und Benjamin Stambouli - den etliche Monate wegen eines Kreuzbandrisses ausgefallenen und nach einer Leihe zu SD Huesca vorerst zurückgekehrten Pablo Insua ausgenommen.

Fest steht: Sobald Kabak und Sané wieder voll im Saft sind, hat der Trainer die Qual der Wahl.

FC Schalke 04: Der Kampf um die Mittelfeld-Zentrale

Einer der Gewinner im Mittelfeld ist bislang Omar Mascarell, der sich nach Wochen der Spekulationen klar zu Schalke bekannt hat. Die letzte Saison, in der er nur in 14 von 34 möglichen Ligaspielen zum Einsatz kam, hat er abgehakt.

Nach dem Abgang von Sebastian Rudy nach Hoffenheim soll Mascarell dem neuen Hoffnungsträger Weston McKennie unter die Arme greifen. Der 20-Jährige will künftig als Führungsspieler vorangehen, stieg wegen der Teilnahme am Gold Cup jedoch erst im Trainingslager in Mittersill ins Geschehen ein.

In Suat Serdar, Nassim Boujellab und Nabil Bentaleb stehen Wagner drei weitere, teils offensiver ausgerichtete Alternativen zur Verfügung. Letzterer soll allerdings noch vor dem Schließen des Transferfensters verkauft werden. Von U19-Talent Münir Mercan, der in der Vorbereitung seine Chance eindrucksvoll genutzt hat, wird man derweil in Zukunft noch mehr hören dürfen. Die Zentrale ist somit eine sichere Bank.

Schwachstellen auf den Außen

Auf den beiden Außenpositionen hat Schalke wohl deutlich größere Probleme. Für die rechte Seite wurde Jonjoe Kenny (22) vom FC Everton ausgeliehen, einen überzeugenden Eindruck machte er in der Vorbereitung bislang aber nicht.

Daniel Caligiuri, in der vergangenen Saison eine der wenigen Konstanten und nicht zuletzt großer Gewinner des Revierderbys gegen den BVB, wäre eine sichere, wenn auch keine erste Alternative. Weitaus wohler fühlt sich der Führungsspieler in dem offensiveren Part.

Auch auf links besteht Nachholbedarf: Bastian Oczipka, zuletzt gegen Villarreal sehenswert per Freistoß erfolgreich, zeigte im Schalke-Trikot immer wieder Unsicherheiten, Hamza Mendyl gilt bestenfalls als Streichkandidat. Jonas Carls, aus der Zweitvertretung nach oben gezogen, durfte mit ins Trainingslager. Eine Bänderverletzung aus dem Test gegen Bologna wirft ihn zunächst zurück.

Nicht ohne Grund ist die Liste der Transfer-Kandidaten lang. An Robin Gosens (Atalanta) besteht dem Vernehmen nach großes Interesse, die Ablöse von zwölf Millionen Euro ist derzeit aber wohl nicht zu stemmen. Auch Miguel Trauco (Flamengo), Benjamin Henrichs (AS Monaco) oder Elseid Hysaj (SSC Neapel) wurden zuletzt genannt. Hinter jedem Spieler dürfte allein des Geldes wegen ein dickes Fragezeichen stehen.

Viele Offensiv-Spieler, wenig S04-Power?

In der Offensive verfügt Schalke über genügend Personal - ganz gleich, ob Wagner mit zwei Außen- und einem Mittelstürmer oder mit einer Doppelspitze spielt. Bitter nötig war die Verpflichtung eines schnellen Flügelspielers, in Benito Raman hat S04 einen Gewinner der letzten Saison geholt.

Rabbi Matondo zeigte in der Vorbereitung vielversprechende Ansätze. Der Engländer verletzte sich allerdings und musste aus dem Trainingslager abreisen. Positiv hervorzuheben sind bislang zudem die Testspiel-Leistungen von Fabian Reese, zuletzt an Greuther Fürth ausgeliehen.

Auch der immer wieder als Streichkandidat bezeichnete Amine Harit fügte sich unter Wagner gut ein und belebte das Offensiv-Spiel der Knappen - sowohl im offensiven Mittelfeld als auch im Sturm. Für Yevhen Konoplyanka, Steven Skrzybski und Alessandro Schöpf ist hingegen vorerst kein Platz.

Mit Mark Uth, Guido Burgstaller und Ahmed Kutucu hat Schalke obendrein gleich drei Angreifer, die jede Position in vorderster Front einnehmen können. Die Vorsaison (37 Tore in 34 Spielen!) hat allerdings gezeigt, dass S04 dringend treffsicheres Personal benötigt.

Schnappt sich Schalke einen Knipser à la Bas Dost, dürfte der Klub für den Saisonstart gut aufgestellt sein. Ob ein Transfer realisierbar ist, liegt in erster Linie wohl am Geld. "Es kann sein, dass wir gar keinen Spieler mehr dazuholen", bremste Sportvorstand Jochen Schneider nicht ohne Grund die Erwartungshaltung der Fans. Doch selbst wenn die Königsblauen noch nachrüsten, bleiben viele Fragezeichen.