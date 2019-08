Schalke wohl Höchstbietender für Paris-Talent

Jörg Schöler, getty

Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider hofft auf den Transfer

Schon seit einigen Tagen wird dem Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 immer wieder großes Interesse am kongolesischen Sturmtalent Silas Wamangituka nachgesagt. Laut einem jüngsten Medienbericht aus Frankreich könnte der Transfer des Paris-Youngsters jetzt offenbar konkret werden.

So vermeldete die Onlineplattform "Le10Sport", dass die Gelsenkirchener bisher im Bieterkampf um Wamangituka die Nase vorne haben. Der FC Schalke soll über fünf Millionen Euro für den Spieler des französischen Zweitligisten FC Paris geboten haben.

Allerdings soll mit Stade Rennes aus der Ligue 1 noch ein weiterer ambitionierter Klub im Rennen um den Offensivmann sein.

Der Teenager spielte in der letzten Saison sein erstes Jahr in der zweiten französischen Liga und überzeugte mit elf Toren in 32 Spielen. Wamangituka gilt als antrittsschnell, abschlussstark und wuchtig. Trotz seiner jungen Jahre bringt er es bei 1,89 m Körperlänge auf eine kräfte Statur und spielte bisher sehr körperbetont und einsatzfreudig.

Die Königsblauen um ihren Sportvorstand Jochen Schneider sind bereits seit Wochen auf der intensiven Suche nach einer weiteren Option für die Mittelstürmer-Position. Eine Entscheidung über die mögliche Verpflichtung des Senkrechtstarters der abgelaufenen Saison soll in den kommenden Tagen fallen.

Zuletzt war Wamangituka bereits wieder unter Wettbewerbsbedingungen aktiv, denn in der zweitklassigen Ligue 2 wurde der Spielbetrieb bereits aufgenommen.