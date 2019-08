Sancho meldet sich nach Kimmichs Tritt zu Wort

Stuart Franklin, getty

Jadon Sancho (l.) musste ausgewechselt werden

Der Tritt von Nationalspieler Joshua Kimmich gegen BVB-Matchwinner Jadon Sancho war die Aufreger-Szene beim Supercup-Duell zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München (2:0) am Samstagabend. Der Vorfall bleibt für beide Protagonisten aber folgenlos.

Während Bayerns Rechtsverteidiger mit einer Gelben Karte davonkam und damit keine Konsequenzen zu befürchten hat, waren die Sorgenfalten bei den BVB-Verantwortlichen zunächst größer.

Nicht nur, dass der 19-jährige Sancho nach dem Tritt seines Gegenspielers zu Boden ging und wenige Minuten später verletzt ausgewechselt wurde. Nach der Partie verließ der Torschütze zum entscheidenden 2:0 die Katakomben des Signal Iduna Parks dick bandagiert am betroffenen rechten Knöchel.

Die Sorgen der Dortmunder Anhängerschaft, dass sich der junge Engländer ernsthaft verletzt habe, erwiesen sich aber als unbegründet. So soll sowohl die Auswechslung als vor allem auch die medizinische Behandlung im Anschluss eine Vorsichtsmaßnahme gewesen sein.

Am Sonntagabend jedenfalls meldete sich Sancho gegenüber "Sport Bild" zu Wort und verkündgte: "Mein Fuß ist in Ordnung, alles gut."

Kimmich beteuert: "Wollte einfach nur den Ball"

Der Saisonstart des Flügelflitzers, der sich zuletzt in beeindruckender Frühform präsentierte, ist demnach nicht in Gefahr. Nach dem Spiel im DFB-Pokal beim KFC Uerdingen in der kommenden Woche startet die Bundesliga-Spielzeit des BVB am 17. August (ab 15:30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den FC Augsburg.

Bayern-Star Kimmich beteuerte nach dem Schlusspfiff am Samstagabend übrigens, seinen Gegenspieler ohne jede Absicht angegangen zu sein: "Es war ein bisschen unglücklich. Ich wollte den Ball mit dem Fuß holen und der Sancho wollte seinen Körper reinstellen, um zu verhindern, dass ich an den Ball komme. In dem Moment habe ich aber schon gestochert und treffe ihn unten. Es war nicht so, dass sein Fuß da schon stand und ich nach ihm getreten habe. Ich wollte einfach nur an den Ball, nicht treten, sondern mit der Sohle, deswegen treffe ich ihn auch mit den Stollen."